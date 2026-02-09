〈財經週報-本週熱點〉出口有望連27紅 今年經濟成長率將再度上修

台灣2026年第一個月進出口年增率高達50%以上，「連27紅」已無懸念。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

本週財政部將公布2026年第一個月海關進出口統計，受惠於AI續旺以及去年基期偏低影響，財政部估1月出口值雖然比去年12月低，但年增率高達50%以上，「連27紅」幾乎無懸念；在出口表現亮麗下，各界也預期主計總處將同步上修去年與今年的經濟成長率。

根據財政部資料，去年12月我國出口624.8億美元、創歷年單月次高，年增43.4%、為連續26個月正成長。進口金額430.4億美元，亦為歷年單月次高，年增14.9%。出、進口相抵，12月出超194.3億美元。

台灣2025年出進口金額 雙創歷年最高

累計2025年台灣出口總額達6,407.5億美元、年增34.9%，進口4,836.1億美元、年增22.6%，出、進口金額皆創歷年最高，出超1,571.4億美元亦刷新紀錄。

財政部預估，2026年1月出口規模將介於581-604億美元，年增50%-56%。年增率擴大主因為2025年春節假期落在1月份，工作天數減少，比較基期偏低的緣故。

另，本週主計總處將發布去年下半年國內生產毛額等數據，並將提出對2026年全年GDP成長率預估值。

儘管今年經濟仍有關稅、地緣政治等諸多變數，財政部樂觀看待今年出口表現，經濟部、國發會也對今年台灣經濟表現樂觀，尤其國發會設定今年台灣經濟成長率目標為4.56%，比主計總處預測值3.54%高出1.02個百分點，一般預期，主計總處也將順勢調高對今年經濟成長預測值。

回顧去年，台灣出口率創新高，帶動經濟成長率逐季成長，主計總處日前發布對去年第四季經濟成長率預估值為12.68％，驚豔各界，也將推升全年經濟成長率達8.63%，創下15年來最高水準，較原預測數大增1.26個百分點。

