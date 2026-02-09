〈財經週報-投資觀點〉2026年美國經濟加速的三個關鍵線索

資料來源︰財經M平方

■呂正傑

1月如果收漲?那有機會整年更樂觀

前言︰

2026年，從聯準會的官方表態、市場資金行為，到消費與財富結構的變化，多項訊號同時指向經濟基本面轉強，正為股市創造更有利的環境。

歷史統計高機率維持正報酬

市場情緒的根本改變，是判斷趨勢的第一個關鍵。聯準會主席Jerome Powell明確表示，經濟活動前景「明顯改善」，通膨上行風險與就業下行風險同步下降，顯示總體環境正朝更穩定、甚至偏強的方向發展。

支撐動能主要來自兩個面向：一是消費支出持續展現韌性；二是AI資料中心建設帶動的投資擴張。此外，歷史統計也提供了股市面的佐證。根據自1950年以來的資料，當S&P 500在1月份收漲時，當年其餘11個月有高達87%的機率維持正報酬，顯示市場已開始為「成長延續」做出準備。

弱勢美元正為科技股加油

第二個關鍵訊號來自匯率環境。雖然官方一再強調強勢美元立場，但市場行為卻呈現出另一種現實：政策層面對弱勢美元具有高度容忍度。

弱勢美元對股市的影響，資訊科技產業海外營收占比高達56%，為所有產業之最。在這樣的結構下，美元走弱等同於替科技企業的獲利創造順風，而科技股本身正是近年推動股市上行的核心引擎。當科技產業受惠、企業獲利能見度提升，形成「經濟好、股市好」的正向循環。

K型經濟的現實

來自K型復甦的自我強化機制，2025年第三季，收入最高的20%家庭，其消費支出占總體比重已接近60%，創下歷史新高。這代表股市上漲帶來的財富效果，正在轉化為實際消費動能。

當科技股領漲、資產價格走高，最具資產的族群率先受益，進而推升消費，這又反過來鞏固經濟數據與股市信心，形成一個可自我延續的成長閉環。同時，2026年即將到來的退稅政策，對低收入家庭將產生極高的「比例性影響」，而在「絕對金額」上，高收入族群仍是主要受益者，等同於雙軌刺激並行，為經濟提供更厚實的底盤。

在這樣的背景下，股市與經濟形成彼此強化的關係。對投資人而言，這正是「經濟好、股市好」的關鍵階段。

（作者為永豐金證券協理）

