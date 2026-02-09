〈財經週報-投資觀點〉小額債券投資三優勢 新手入門的輕鬆選擇

現在有1,000至2,000美元的資金，就可以投資美國公債或公司債。圖為美國財政部。（路透）

■趙韶華

對於剛開始接觸投資的年輕族群或新手小白，最大困難往往不是「要不要投資」，而是「第一筆錢該投到哪裡」。隨著金融工具日益多樣化，基金、ETF甚至是海外股票，其實都能輕易變成第一筆投資標的。

過去在海外債券投資上，動輒上萬美元的投資門檻，時常令一般投資人認為其為專屬「有錢人」的投資產品，然隨著國內券商紛紛推出小額投資海外債券的服務，現在準備1,000至2,000美元的資金，就可以投資美國公債或公司債。

職場新人或投資小白若以小額美債作為投資的第一站，優勢包含：

一、短期波動低

債券的波動程度比股票小，以美國公債為例，投資美國公債如同將資金借給美國政府，政府承諾在固定時間歸還本金，並定期支付利息。相較於股價可能每天大起大落，對新手而言，投資海外債券心理壓力相對較低，不易因短期波動而做出衝動決策。

二、配息穩定，可延伸應用

美債能幫助新手建立正確的投資觀念。投資除了等於追求高報酬，更重要的是風險控管與資產配置。即使只有1,000美元，把其中一部分放在美債，投資者在債券到期之前，可以享受固定的配息，而配息部分若再延伸投資至定期定額美股或ETF等，將可再放大配息效果。

三、平衡市場風險

美債本身還可以發揮平衡市場風險的效果，當市場遇到股市下跌、經濟不確定性升高時，美債往往是表現相對穩定的「緩衝角色」，能降低資產整體波動。

小額投資美債手續並沒有想像中複雜，國內有證券商已上線小額債券交易服務，友善的介面與包括到期殖利率、發行機構、債券天期等不同的篩選方式，讓投資者在家就能輕鬆加入海外債券投資行列。

（作者為中國信託證券國際金融部協理）

