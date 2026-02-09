〈財經週報-投資趨勢〉經濟、獲利、題材皆備 美股主動式ETF一次網羅美國增長行情

AI題材仍是市場主流，Amazon等七大科技巨頭AI題材不斷，是為資金布局重點。（路透）

吳承恕

2026年以來美股三大指數數度寫下收盤新高紀錄，主要受惠於AI浪潮續航、經濟展現韌性與企業獲利優於預期等因素支持，雖然地緣政治議題與估值疑慮時而為市場帶來波動干擾，但仍不改美股多頭趨勢。

美軟硬數據表現均優於預期

從經濟面來看，近期美國軟硬數據表現均優於預期，一月份ISM製造業指數由47.9跳升至52.6，創2022年以來最快增速，當中資本財訂單與出貨增速上升，企業資本支出意願也逐步走升，經濟驚奇指數顯著跳升，經濟動能明顯轉強，在勞動市場方面，儘管美國聯邦政府短暫停擺，評估對於實質經濟影響有限，近期未經季調出領失業救濟金人數，仍符合季節性水準，整體勞動市場變化不大。以當前市場共識來看，預期美國去年第四季GDP增速料與第三季相當，且在政府退稅效應加上第四季政府關門影響消費遞延下，預期2026年第一季美國經濟增速將攀升。

在企業財報方面，截至一月底止，S&P500企業中約有3成公司已公佈財報，當中76.5%的企業獲利表現優於預期，且優於預期的幅度為5.9%，兩者均高於長期平均，市場預估2026年S&P500企業獲利年比將呈現逐季加速成長態勢。值得留意的是，從目前已提供2026年EPS指引的50家公司中，54%公司財測高於市場預期，明顯高於歷史平均的40%。這通常反應企業訂單能見度提高、定價能力改善以及成本壓力可控。當更多公司給出優於預期的指引後，後續市場預估更可能近一步上修，形成正向循環。

下屆聯準會主席立場 可能未如預期般強硬

聯準會（Fed）政策動向也持續為市場關心焦點，一月份FOMC會議維持利率區間在3.5%-3.75%不變，會後聲明對經濟活動成長速度的描述從「溫和」上修為「穩健」，新增失業率「出現某些穩定跡象」的描述。通膨的評價仍為「略高於目標」，並保留將評估進一步調整的幅度與時機的指引。整體來看年內仍有降息空間，而近期前聯準會理事Kevin Warsh被提名出任下屆聯準會主席，其政策態度亦為市場關注，儘管他過去被視為鷹派，然近期言論轉鴿，認為生產力提升可抵銷通膨壓力，支持在經濟強勁時降息，因此其政策立場未必會如市場原先預期般強硬，後續仍待觀察。

整體來看，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續，不過今年美國還將迎來期中選舉，國際地緣政治局勢時有變化，以及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股主動式ETF來掌握行情，透過投研團隊主動挑選美國優質潛力增長股，並隨市況靈活調整部位，全方位掌握美股行情。

題材不斷 AI題材仍是市場主流

在產業方面，AI題材仍是市場主流，包括Nvidia、Amazon、Apple等七大科技巨頭AI題材不斷，今年EPS預估年增率上看21%，優於整體美股表現，在其成長動能強勁下，料持續為資金布局重點。而隨著AI題材遍地開花，七巨頭以外之科技成長股也有望同步表現，可從中再精挑強勢增長股，例如AI決策系統、資料儲存解決方案等相關個股。除了AI科技，美股中的航太科技、生物科技、金融科技等類股表現不容小覷，更同被視為未來重點趨勢，相關潛力增長股亦是現階段可主動配置的標的。

（作者為主動群益美國增長（00997A）經理人）

