〈財經週報-國際展望〉高檔震盪機率增 股債多元布局降波動

全球金融市場在今年1月寫下亮眼的成績後，近期走勢轉為高檔整理，波動度明顯升高。在川普公布提名新任聯準會主席人選華許（Kevin Walsh）後，華許過往偏鷹派的背景，引起市場擔憂聯準會（Fed）未來降息恐不如預期，股債市轉趨震盪整理，貴金屬與加密貨幣的上下震盪幅度更大。不過，美國經濟成長強韌，且AI需求強勁成長趨勢不變，投資人逢低承接意願強，建議投資人保持股優於債的資產配置，持續看好受惠AI較深的美、台與日韓等股市；債市宜聚焦具有高殖利率優勢的新興美元主權債、邊境市場債與金融債。

聯準會1月份利率會議如市場預期維持利率不變，聯準會本次按兵不動，主要是因評估美國經濟展望轉強，有鑑於美國經濟展望升級，且短期內央行獨立性不受影響。緊接著川普在1月底宣布提名由華許接任鮑爾成為下一屆聯準會主席，華許過往偏向鷹派的背景引起市場擔憂美國降息幅度可能縮減。不過，華許近期曾批評聯準會降息太慢，因為他相信源自AI的生產力提升將壓低通膨，預期經濟數據仍將是決定未來利率政策方向的關鍵因素。

擔憂大舉增加AI投資 資金轉換至估值較低產業

事實上，美國經濟表現十分強韌，上週美國公布1月ISM製造業指數從前月的47.9向上攀升至52.6，大幅超越市場預期，1月非製造業指數持平於53.8，符合市場預期，也是2024 年10 月以來高點。因此，2026年美國經濟成長預期有望上調，進而帶動企業獲利提升，有利股市表現。此外，陸續公布財報的美國科技龍頭企業亦持續傳出正面訊息，舉例來說，上週META公布上季營收為599億美元，預估今年第一季營收535-565億美元之間，優於市場預期；Google公司Alphabet營收達1,138.3億美元，年增18%，每股獲利2.82美元，均優於分析師預期。不過，投資人對於這些科技巨擘大舉增加對於AI的資本支出感到擔憂，懷疑AI的投資是否能夠轉換為實質的獲利，特別是在科技股估值較高的情況下，部分資金獲利了結並轉換至其他估值較低的產業，例如MSCI必需消費指數上週持續漲勢，近1個月漲幅約10%。

抱股過年？台股過年後開紅盤機率高

隨著農曆新年假期將至，投資人是否應抱股過年？農曆新年這段期間大多數國外股市繼續交易，整體消息面相對平淡，包括美股在內的股市應該以區間震盪整理為主，除非有重大意外狀況發生例如地緣政治風險。由於AI需求強勁成長，各大企業為了在這場競賽中取得先機，勢必得增加資本支出，台灣科技產業的硬實力在此時更具投資潛力。此外，根據過往經驗，台股在過年後開紅盤的機率較高，只要不以槓桿操作拉高財務風險，未來仍是偏多看待。

債券部分，美國仍維持依據經濟數據且緩步降息的步調，但因美債規模持續增加，資金為了平衡風險，會採取更多元化的投資，基本面轉佳且具有較高殖利率的新興美元債以及邊境市場債可望持續吸引投資人，企業債則特別看好基本面良好且殖利率具吸引力的金融債。

（作者為野村投信投資策略部副總經理）

