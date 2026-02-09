〈財經週報-台股熱點〉測試介面廠線去年營收同登頂 今年續踩油門

測試介面廠2025年營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

半導體測試介面廠穎崴（6515）、精測（6510）、旺矽（6223）在AI對測試需求帶動下，去年皆繳出營收年增超過3成並創新高的佳績；展望今年，AI仍是大趨勢，帶動ASIC（客製化晶片）、HPC（高效能運算）等高階測試需求強勁，各家訂單旺，並紛展開擴產，預期今年將力拚營運締造新高的一年。

穎崴去年營收78.57億元、年增35.5%，該公司以AI、HPC高階測試座為主，深耕主力產品同軸測試座（Coaxial Socket），美系客戶居多，同時也積極發展垂直探針卡 （MEMS Probe Card）及擴增產能，將此視為公司下一個成長引擎，但探針卡外購比重維持4到5成，保持供應鏈彈性。

請繼續往下閱讀...

穎崴表示，受惠AI、ASIC、HPC等產品應用，客戶在高階測試座及垂直探針卡需求強勁，產能持續滿載，樂觀看待今年營運續創新高。

精測去年營收48.06億元、年增33.3%，全年每股稅後盈餘30.41元，較前年大幅成長95.6%，也創新高；精測擬每股配發現金股利15.3元，股利也創下歷史新高。總經理黃水可指出，今年受惠AI需求續走旺，測試板需求同步走高，帶動今年第一季將淡季不淡，全年逐季成長與再創新高可期，部分廠商訂單需求甚至看到2028年。

因應客戶端的強勁需求，精測在既有廠區及租用廠房雙軌擴產，計畫增加一倍產能，新產能可望在今年6、7月開出，擴產效益估計第三季開始顯現，今年底可開出產能約六成，另四成規劃明年開出。

旺矽以探針卡業務為主，比重超過7成，另有設備相關業務，也往自製PCB與載板領域拓展，帶動去年營收133.77億元，年增3成以上。展望後市，受惠AI、HPC需求續強勁，旺矽力拼探針卡放量，尤其是積極擴產MEMS探針卡，今年營收比重將倍增達3成以上，全年營收可望逐季成長，再戰年增逾3成，續創新高可期。

穎崴上週五股價收4,510元、週漲15.5%，居台股股后；精測收3,700元、週漲11.9%，排名台股第三高價股；旺矽收2,670元，週漲6.1%，排名第九高價股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法