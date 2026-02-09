〈財經週報-電動車市場〉看好電動車市回暖 充電站掀極速充電大戰

面對「高功率充電怪獸」時代的到來，U-POWER已提前布局。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

充電站掀起極速軍備競賽

台灣電動車市場經過10年的演變，即將迎來電動車充電功率最高達400kW（千瓦）的「充電怪獸」登台，各家充電營運商已摩拳擦掌，佈建高速充電的骨幹、血管，訴求「超高速」、「極速」充電，搶食電動車市場商機。

新世代電動車 根本是「充電怪獸」

根據市場傳出的消息，今年BMW首款採用「Neue Klasse」全新平台的純電休旅車iX3，最高充電功率跳躍至400kW，續航力達805公里；新世代的Porsche Cayenne最高充電功率也高達400kW、M.Benz GLC和VOLVO EX60最高充電功率達分別達330kW、370kW。

以經營U-POWER充電站崛起的旭電馳科研董事長陳鵬旭解釋，330kW的概念，大概是10~15家便利商店所需的用電，集中在1條線再裝到車上，形容這4款新世代的電動車根本是「充電怪獸」。

根據統計，截至今年元月為止，台灣已有14萬3617位電動車主，陳鵬旭觀察，電動車主的痛點不在充電的價格，而在充電的速度，U-POWER的經營理念一直是要「充得比較快」，實現超高速充電。

面對「高功率充電怪獸」時代的到來，U-POWER已提前布局，目前全台已架構65個充電站，其中有67%是採充電速度較快的高壓充電，競爭對手平均只有10~20%採高壓充電，今年U-POWER全台預計擴增至100個充電站，每站至少配置12支以上充電槍。

同時部署26套480kW設備陸續投入營運，是市場上投入最多480kW設備的充電營運商，並陸續承接M.Benz與BMW等豪華車品牌展間充電設備營運管理，成為現階段唯一能完整支援新世代高功率電動車款，並實現原廠最高充電功率的充電營運商。

EVOASIS 佈建1,400支充電槍

經營EVOASIS充電站的源點科技表示，EVOASIS已在全台佈建1,400支充電槍，包括快充超過600槍、慢充約800槍，因應場地需求提供120~480kW的功率，其中360~480kW為目前台灣市場最主流的充電功率設備。

觀察EVOASIS的會員，平均每個月到站充電3-4次，每次平均充電時間約20-30分鐘，充電站點的使用率跟位置有很大的關係，目前內湖堤頂、新店央北、桃園力行、台中北屯和高雄青海等都是電動車主討論熱度高的站點。

EVOASIS今年將瞄準電動車主最多的地區，特別集中在六都加速建站，包括雙北、桃園、新竹、台中都有新站點即將上線。

華城電能指出，公司已在全台建置680站EVALUE充電樁，提供2,500槍充電服務，今年華城電能預計新增450個充電樁、1,700支充電槍，打造更密集的站點網絡。

今年並將正式啟用全台最高功率的DC直流640kW極速充電設備，並預計有7個充電站會啟用，包括新莊、桃園、台中北屯、北區和西屯區、高雄左營和前鎮區，全力支援未來更高等級的高壓電池車款。

