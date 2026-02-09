〈財經週報-電動車市場〉油電車成新寵兒 5年內銷售比重將竄升至50%

HYUNDAI未來導入台灣市場的中高階車款都會有油電動力選擇。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

油電車（Hybrid）成為車市主流

為達成2050淨零碳排目標，汽車「電動化」勢不可擋，車商表示，綜合考量使用成本、便利性，預期油電車（Ｈybrid）未來5年內絶對會是兵家必爭之地，銷售佔比將跳升至總市場的50%，相當於每賣出2輛車就會有1輛是油電車。

根據監理站統計資料，2021年台灣賣出的油電車（HEV）、插電式油電車（PHEV）、純電動車（BEV）等電動化車款達6萬8,018輛，佔新車市場市佔率達15.1%；到了2025年，全台賣出的電動化車款已達16萬5,555輛，市佔率飆增至39.9%。

其中以油電車成長速度最驚人，以往台灣油電車市場以TOYOTA和LEXUS為主力，過去幾年包括M.Benz、BMW、HONDA、HYUNDAI等品牌都積極推出油電車款，帶動油電車銷量從2021年年銷量5萬9,050輛，成長至去年的12萬9,429輛，5年大增1.2倍。

電動車充電麻煩 車主寧可買油電車

和泰汽車總經理蘇純興表示，想買電動車的消費者多數都買了，使用後發現充電還是比較麻煩，需要時間，油電車比較符合市場需求，直言「油電車未來成長性會比電動車好，這早在日本豐田汽車會長的預料之中」。

去年和泰汽車代理的TOYOTA電動化車款銷售占比達38%、LEXUS達56%，今年第6代RAV4休旅車已將油電動力系統全面標準化，不再提供汽油動力，預估今年TOYOTA電動化車款銷售比重一定會衝破40%。

其它汽車品牌為符合日趨嚴格的排放法規，也陸續於主力產品中導入油電動力，包括Ford Territory、Peugeot 408，Honda CR-V、ZRV、prelude雙門4座跑車，HYUNDAI PALISADE Calligraphy，以及Nissan QASHQAI也已傳出會導入油電車款。

南陽實業執行副總詹醒昇指出，過去5年，台灣油電車每年銷量成長率都在20％以上，HYUNDAI同時有燃油和油電動力選擇的車款，油電車款銷售占比都超過7成，未來導入的中高階車款都一定會有油電動力選擇，直言未來5年油電車會是車市成長最大、且各大車廠會快速投入的市場

台灣本田表示，目前Honda有導入油電動力的車款，油電動力銷售比重都高達85%，後續Honda要導入的車款都會配備油電動力。

