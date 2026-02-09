〈財經週報-時事求是〉電動車市場的成長曲線

台灣有獨特的市場結構，使得台灣電動車銷量與全球現象背道而馳，也許等到更低的成本及更好用的充電體驗，才又會出現新的局面。（資料照）

■魏錫賓

電動車市場從零開始，以陡峭的斜率快速成長；可是，緩和的速度也比預期還快。在全球進入產品及區域動能的分化情境後，步上新的成長軌道時，台灣市場則進行結構調整。電動車雖有明確族群需求，但擴張速度受居住環境、充電建設等限制，2025年在台灣的衰退，是短暫休息或是趨勢反轉？

一般產品有一定的生命週期。新產品可能樣式有限，且價格較高，最初導引入市場後，如果沒有成功，或許很快就會消失，但若被消費者接受，配合成本因大量生產而下降、通路增加，以及售後服務更加完整，就可享有一段快速的成長期。其後因有競爭者出現，領頭公司的擴張可能趨緩，可是整體市場還是可以繼續往上。一直到經歷成熟期後，市場終於飽和，其後可能會進入衰退期。

請繼續往下閱讀...

國際能源總署（IEA）在去年5月出版的全球電動車展望報告中，預估2030年電動車銷量將達4千萬輛（包含純電車BEV約2,800萬輛及插電式油電車PHEV約1,200萬輛），較2025年約倍速成長；顯見對未來5年的電動車市場還是滿懷信心。

資誠（PwC）策略顧問部門發佈的2025年第四季電動車銷售評論則顯示，2025年第四季全球純電車銷量首度超過400萬輛，且占汽車銷售20%以上，全年銷量約成長了30%，且在主要市場普遍均走揚。純電車銷量最耀眼的是歐洲的前5大市場，平均提高41%，其中又以德國市場第四季年成長達56%最高，也使得純電車占德國該季汽車銷量比已達22%。

電動車在全球的銷售數據還是繼續往上走，可是從銷量看，在台灣卻遇到一股逆流。2025年台灣電動車（包含BEV及PHEV）銷量由前一年的約4萬1千輛，下降至3萬6千輛左右，部分原因雖是汽車整體市場規模因與美國關稅談判降稅的預期等因素而有暫時的減小，然而電動車佔汽車市場總量的比例，也確實是從8.96%下降至約8.72%；反而是油電車銷量及佔比均持續攀升。

台灣電動車銷量與全球現象背道而馳，當然有潛在車主一向可能有的里程不足及充電基礎建設焦慮，可是與車廠的雙軌並進與平價化策略應也脫不了關係。台灣市占率最高的和泰汽車堅持多元能源路徑，並認為油電車還是主流，2026年初剛發表的新世代RAV4仍以油電版本為主力，且車廠持續拉近油電車與燃油車的價差，就可說明一二。

短期的變動或許不代表趨勢的反轉；然而台灣有獨特的市場結構；當全球的車市還在為電動車鋪設坦途，台灣的電動車市場則先進入盤整。樂觀的人總是認為市場空間寬廣，悲觀的人卻覺得稍一減弱就再也沒有成長的動能。從停滯到奮起，確實需要更大的能量，也許等到更低的總持有成本、更好用的充電體驗被同時滿足的那一刻，才又會出現新的局面。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法