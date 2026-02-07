輝達北士科權利金122億》權利金較柯市府上漲2倍多 北市府：房價上漲及土地整併

輝達台灣總部將落腳北士科T1718基地，台北市副市長李四川（中）昨宣布，與輝達完成議價，權利金落在122億元，權利金較柯市府上漲2倍多。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部將落腳北士科T1718基地，台北市副市長李四川昨宣布，與輝達完成議價，權利金落在一二二億元。前市長柯文哲時期標租給新壽權利金僅四十四億元，如今上漲二倍多，外界質疑柯賤租市產；對此，台北市地政局局長王瑞雲表示，因房價上漲及兩塊土地整併成一大塊價值提高所致。

外界質疑柯市府賤租市產

王瑞雲解釋，市府委請兩家估價師依法估價，經市府會議審議，訂出約一〇九．三億元，加上先前與新壽解約，成本轉嫁約十二．七億元，共一二二億元就是最終權利金；新壽轉嫁給輝達的成本約十四．四億元，當中包含繳給中央的一．六億元營業稅，由於此案解約，也就不會有營業稅問題，市府向國稅局申請退稅，減去後約十二．七億元。

二〇二一年柯市府將T17、T18以共約四十四億元標租給新壽，被質疑賤租；地政局長王瑞雲說，此次估價距離上次已超過四年多，當時周邊都沒有設定地上權，如今T16已發展，周邊行情也已不同，北投區去年房價就上漲將近十％，北市地價的地板本來就不低，加上自然成長趨勢就會很可觀。

且這次也將兩塊土地整併成一大塊，除多出中間道路土地面積外，估價上還要考量土地利用效率，即便面積相等，一整塊大基地的價值也會高於兩塊小基地。

民進黨籍市議員陳賢蔚說，輝達進駐結果雖好，但過程中與新壽解約爭議導致時程延宕，處理也有瑕疵，最終才有驚無險；此案有相當運氣成分，希望市府能吸收經驗更加精進，輝達進駐只是開始，未來可能還有更多一流廠商進駐，也可能有合約爭議等，盼市府能更妥適解決。

國民黨市議員秦慧珠說，這次光是權利金，就比當初柯標租翻了好幾倍，對市庫是直接挹注；而輝達進駐外部效益更不只如此，除台北能成為國內AI龍頭城市，更能成國際地標，帶動AI產業鏈發展，有形無形資產加起來，翻百倍也不為過。

