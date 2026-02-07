記憶體缺貨飆漲 首見「結算後定價」

韓媒報導，因應記憶體晶片價格劇烈波動，三星電子、SK海力士以及美光科技等三大記憶體晶片製造商，最近與客戶簽訂新型產品供應合約，三家公司採用前所未見的「結算後定價」做法。（彭博）

韓媒：三星、海力士、美光聯合出招

〔編譯盧永山／綜合報導〕韓媒報導，人工智慧（AI）熱潮不僅導致記憶體晶片供應短缺，價格飆漲，連製造商的供貨合約模式也跟著改變，合約期限從長期轉為短期，甚至出現「結算後定價」的做法，以因應價格劇烈波動。

合約由長約改短約

南韓ETNews報導，因應記憶體晶片價格劇烈波動，三星電子、SK海力士以及美光科技等三大記憶體晶片製造商，最近陸續與客戶簽訂了新型產品供應合約，三家公司採用前所未見的「結算後定價」（post-settlement price）做法，也將合約期限從長約改為短約。

DRAM和NAND等記憶體晶片的價格通常在簽訂初期供貨合約時就已經確定，即使市場行情變化，通常會透過協商進行約十％的調整。例如，若簽訂每顆DRAM一〇〇韓元的合約，該合約通常會維持一年，期間若價格出現變動，則會每季進行協商，將下季的供貨價格調整為一一〇韓元或九十韓元。

但根據三大記憶體晶片製造商的新型供貨合約，即使在完成供貨後，為了反映市場價格變動，會回溯性地補償上漲的價格。換句話說，即使簽訂每顆DRAM一〇〇韓元的一年合約，若合約結束時市場價格已上漲一倍，仍需額外支付一〇〇韓元，這就是所謂的「結算後定價」。

三大記憶體晶片製造商均已採用這種方式簽訂合約，交易對手主要是北美大型科技公司。儘管如果記憶體價格下跌，可能對製造商不利，但分析師指出，這種風險很小，因為目前預期價格上漲的速度，將遠超過價格下跌的風險。

CPU大缺貨

英特爾、超微公告交期延半年

路透報導，AI熱潮也導致伺服器中央處理器（CPU）出現短缺情況。英特爾和超微（AMD）已通知中國客戶，伺服器CPU供應短缺，並警告交貨時間可能長達六個月。AMD也已告知中國客戶供應受限的情況，部分產品交貨時間已延長至八至十週。

在中國，英特爾第四代和第五代Xeon CPU的供應尤其短缺，英特爾正在實施限量交貨，且把在中國銷售的伺服器產品價格全面調漲逾十％，但實價仍依客戶合約而定。

