IT大廠到中小微企都肯定》緯創林憲銘：台美關稅談判應獲掌聲

〔記者林菁樺、方韋傑／台北報導〕台美關稅協議一月中旬拍板，等待簽署台美對等貿易協定（ART），再送交立法院審議通過。緯創董事長林憲銘與中小企業總會理事長李育家分別從高科技全球布局與傳統產業生存等角度，肯定政府團隊在艱困的國際局勢中取得關鍵成果，認為這不僅保住台灣產業的競爭力，也讓受創產業得以恢復元氣。

針對台美關稅談判成果，緯創董事長林憲銘在緯創旺年會表示，肯定政府團隊在艱困的國際局勢中取得關鍵成果，不僅保住台灣產業的競爭力，也讓受創產業得以恢復元氣，「應該是要給政府掌聲」。（記者方韋傑攝）

緯創董：赴美設廠 是實力延伸非掏空

林憲銘昨在緯創旺年會中直言，「應該是要給政府掌聲了」。他分析，在美國政策變動性高、決策圈小、且難以預測的背景下，台灣能談出具備市場競爭力的結果確實不容易，讓產業界不至於受到不利影響，這樣的成果是「值得讚賞的」。

面對地緣政治與關稅挑戰，林憲銘強調，企業的關鍵在於長期結構的韌性。他指出，只要產業的核心能力留在台灣，廠商前往美國、歐洲或東南亞設廠，都應被視為實力的延伸而非掏空。

此外，針對台灣能源與人才課題，林憲銘認為走向海外設廠已非選項、而是「必要路徑」，唯有如此才能在AI（人工智慧）時代同時站穩硬體與應用兩端。

中小企總理事長李育家：

關稅降至15％ 「傳產恢復元氣」

代表全台一七〇萬家中小微企業的李育家，昨也在「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」上，對台美經貿談判成果給予高度評價。他指出，此次談判對過去受衝擊嚴重的水五金、機械等產業至關重要，這些產業原須負擔二十％多的關稅，經談判後已調整回十五％且不疊加，大幅減輕產業壓力，不僅讓業者「恢復元氣」、更增添了朝氣。

李育家還呼籲，產業發展應求平衡，不能僅仰賴高科技產業。他肯定經濟部透過計畫協助傳統與地方產業導入科技與AI，並幽默地表示，在感謝行政團隊馬不停蹄支持之餘，也希望明年馬年能持續「加碼」，讓企業更具韌性。

