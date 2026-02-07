避險資金轉向美元 台幣探9個月新低

在美元走強及外資熱錢匯出下，新台幣兌美元匯率昨收在31.678元、貶值3分，匯價連3黑，且創下去年5月以來逾9個月新低。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元指數走強，不僅抽走黃金、白銀及比特幣市場的避險資金，新台幣兌美元匯率在美元走強及外資熱錢持續匯出下，六日盤中一度下探至三十一．六九九元，距離三十一．七元價位僅一步之遙，惟尾盤央行進場調節，最後收在三十一．六七八元、貶值三分，匯價連三黑，且創下去年五月以來逾九個月新低，成交量放大至二十二．二億美元。

外資熱錢匯出 單週大貶2.1角

美國企業裁員數字創高，美科技股重挫，連動台股昨再度跳空開低，不過低接買盤浮現，最後只小跌十八．三五點，收在三一七八二．九二點，三大法人合計賣超一九二．二六億元，其中外資續砍台股七十一．五二億元。

匯銀人士指出，外資前一日賣超台股逾七〇〇億元尚未消化完畢，六日又賣超逾七十億元，是新台幣走貶主因；加上美元近期走勢偏強，即使出口商逢低進場拋匯、央行亦適時提供美元流動性，仍不敵外資熱錢匯出，在外資賣壓未明顯減輕前，台幣恐維持偏弱整理。

台幣恐維持偏弱整理

台股將於二月十一日封關，預期封關後少了外資，新台幣匯價回歸到出進口商例行拋補，整體量能將大幅降溫，波動也有望降低。此外，市場預期美國政府可望於下週重新開門，通膨數據及延遲發布的就業報告，亦將牽動金融市場走勢。

自上週美國總統川普宣布提名前任理事華許擔任聯準會主席以來，美元指數由低點反彈，加上近期全球股市高檔震盪、避險情緒升溫，帶動美元獲得支撐，主要亞幣普遍承壓，僅人民幣相對有撐，日圓、韓元本週均明顯走貶。

央行統計，六日截至下午四點，美元指數上漲〇．一七％；日圓反彈〇．一三％、人民幣升值〇．〇一％；韓元大貶〇．二六％、新台幣貶值〇．〇九％、新加坡幣貶值〇．〇三％。新台幣本週貶值二．一角或〇．六六％，週線翻黑，相較之下，日圓大貶一．九七％、韓元重挫一．九五％、新加坡幣貶值〇．五八％。

