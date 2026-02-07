比特幣腰斬至6萬美元 59萬人爆倉

比特幣昨日跌到6萬美元，不僅回吐2025年漲勢，對比去年10月高點也已腰斬，超過59萬人爆倉，專家對後續走勢也不太樂觀。（路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近來比特幣價格重挫，一度跌到六萬美元價位。台灣加密貨幣交易所禾亞（HOYA BIT）創辦人彭云嫻指出，這代表川普政策效應利多帶來的漲幅已消化殆盡，價格跌入「極度恐懼」區間，在連鎖清算尚未完全停止前，短線波動風險依然極高；需先觀察比特幣是否守住五．八萬美元的長期支持價位，這將是牛、熊市分水嶺。

牛熊市分水嶺

先看5.8萬美元能否守住

比特幣昨日跌到六萬美元，最低一度下探六萬〇六二美元，不僅回吐二〇二五年漲勢，對比去年十月高點也已腰斬，全球加密市值在短時間內大幅蒸發，超過五十九萬人爆倉，震盪劇烈，專家對後續走勢也不太樂觀。

請繼續往下閱讀...

幣修學分共同創辦人周律辰認為，近日大跌的波動很罕見、也是機構資金加入以來的第一次，但走勢仍符合幣圈「四年循環」慣例，今年可能會是下跌的一年，整體跌勢恐需待今年九月、十月才會見底，最低價位估達三萬美元，若考慮機構資金，保守恐下探四萬美元。

川普政策紅利堆疊漲幅回吐

彭云嫻分析，近來走勢顯示市場正在進行極致的「去槓桿化」，需觀察比特幣是否守住五．八萬美元的長期支持位，將是牛、熊市分水嶺。目前價格已跌入「極度恐懼」區間，在連鎖清算尚未完全停止前，短線波動風險依然極高，建議投資人現貨分批布局，並降低槓桿曝險，以進行風險管控。

彭云嫻建議，目前比特幣行情已回吐川普政策紅利堆疊出的漲幅，價格正在重新尋找與實質政策掛鉤的錨點，近日美加密貨幣法案《Clarity Act》卡關，需觀察立法協商進度，並留意比特幣現貨ETF的資金進出，機構資金動向將決定比特幣的避險價值與價格。

機構資金動向 將左右價格

歷經去年美國對加密貨幣的友善政策後，許多機構投資人進入市場。彭云嫻認為，大型機構投資者與信託基金已持有相當規模的比特幣，當價格回落時，機構資金會展現強大的防禦韌性，機構也有望強化長期持有倉位的戰略契機，支撐價格不至徹底崩潰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法