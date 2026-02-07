全球去槓桿？比特幣崩跌 美AI股現拋售潮，亞馬遜、Google、微軟和Meta（臉書母公司）在過去一週公布業績後，市值合計蒸發九千億美元。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球金融市場在貴金屬、比特幣和人工智慧（AI）概念股帶領下一路飆高，但已呈現非理性繁榮，甚至出現泡沫化疑慮，促使投資人開始「去風險」。週四比特幣崩跌十三％，標普五〇〇軟體與服務指數重挫四．六％，亞馬遜、Google、微軟和Meta（臉書母公司）在過去一週公布業績後，市值合計蒸發九千億美元。

亞馬遜、Google、微軟、Meta股價重挫 市值蒸發9千億美元

比特幣週四下跌逾十三％至六．三六萬美元，創二〇二二年十一月以來單日最大跌幅，當時全球第二大的加密貨幣交易平台FTX宣布破產。週五比特幣開盤後曾跌破六萬美元大關，較去年十月創下的歷史高點十二．六萬美元下跌逾五十％，主要因為比特幣開發公司的美國Strategy第四季出現一二〇億美元虧損，但隨後有投機買盤搶進，回漲多達五．八％。

由於美國大型科技公司計畫今年投入六六〇〇億美元用於興建AI基礎設施，這個金額超過以色列的GDP（國內生產總值），較去年激增六十％，較二〇二四年二四五〇億美元成長一六五％，重新引發市場對AI泡沫化的恐慌，擔心這些投入正超越新技術的獲利能力，導致科技股遭遇集體拋售。

SLC Management總經理穆拉基（Dec Mullarkey）表示：「更高的資本支出傳遞出這樣的訊號：AI戰略的實現可能需要更長的時間，對於已經專注於何時能看到AI相關收入的投資人來說，這不是好消息。」

軟體股末日大逃殺 市值蒸發1兆美元

AI泡沫擔憂正重新浮現，投資人對科技股採取停看聽態度，連軟體股也受到波及。標普五〇〇軟體與服務指數重挫四．六％，該指數成分股自一月二十八日以來市值已蒸發約一兆美元，這波拋售潮被市場形容為「軟體末日」。

在科技股帶領下，週四道瓊工業指數收盤下跌一．二％，標普五〇〇指數收跌一．二％，那斯達克指數收跌一．六％，週五美股開盤上漲。

