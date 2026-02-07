財經青紅燈》千萬不要「二次西進」

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」日前於華府圓滿落幕。總統賴清德針對在野黨與中國頻繁互動的舉措提出「二次西進」的警告。（資料照，記者羅沛德攝）

近期賴清德總統在「台美經濟繁榮夥伴對話」說明會上，針對在野黨與中國頻繁互動的舉措提出「二次西進」的警告。他說，當前台灣的發展路線，是該繼續攜手美、日、歐等民主盟友「走向世界」，還是要再次將經濟重心轉回中國，推動所謂的「二次西進」，哪一個對台灣有利？

根據統計，截至去年第季，國銀對中國曝險的淨值比已大幅降至14.59%，不僅跌破15%大關，更較過去高峰期大幅萎縮；若以趨勢觀察，國銀對中國曝險的淨值比已連續30季下滑、續創歷史新低。

曝險是由授信、投資及資金拆存三大項目組成，曝險部位越大，相對風險就越高。截至2025年第四季，我國金控集團對中國曝險占比降至6.68%的新低點，主因是中國經濟成長趨緩，地方債與房地產風險上升，使得國銀更為保守謹慎，相關數字因此大幅下滑。數字會說話，金融業基於風險考量而趨吉避凶，業者也紛紛調整布局。

在商言商，撇開地緣政治戰略不談，國銀對中國市場「大降溫」，是基於風險控管考量，既合情也合理；台灣與中國的金融經貿發展，如今逐漸「不偏食」也朝向正常化發展，例如近年來，我積極拓展「新南向」國家的關係，包括東協、南亞及澳洲；台灣也積極往「東向」發展，全面強化與美國經貿關係。

既然西進中國不利於台灣經濟發展，二次西進中國或走向世界經濟，哪個對台灣較有利，已不言而喻；台灣已經走在正確道路上，就該持續邁步前行。（王孟倫）

