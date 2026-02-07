盤勢分析》年前波動大增 續測月線

不抱股過年，台股終場加權指數收在3萬1782.92點，小跌18.35點，暫時守住月線，成交金額7003.13億元。（中央社檔案照）

受美股重挫及台股封關倒數影響，台股呈現多空大區間拉鋸，昨天早盤一度急殺逾600點失守月線，隨後由台積電（2330）、台達電（2308）領軍V轉一度翻紅，但年前不抱股過年賣壓仍在，終場加權指數收在3萬1782.92點，小跌18.35點，暫時守住月線，成交金額7003.13億元。

群益期貨表示，台股昨天早盤開低殺低後，買盤便積極湧入拉抬，終場台股收平盤附近、留長下影線，成交金額縮減至7003.13億元，封關倒數，台股多空持續拉鋸震盪，唯台積電呈現抗跌撐盤，短線台股以震盪保守看待。

外資昨天現貨賣超71.5億元、投信買超68.1億元、自營商大賣188.8億元，三大法人合計賣超192.2億元；外資台指期淨空單昨減少1641口，累計外資台指期淨空單降至2.51萬口；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局，買權賣權OI增量皆為不足；技術面台股波動率持續走升，目前續測月線位置。

啟發投顧副總容逸燊表示，受美股重挫影響，台股昨早盤急殺逾600點失守月線，記憶體早盤受美光下跌影響直接下殺，但在力積電（6770）帶量反彈與大摩力挺下，跌幅迅速收斂。

日月光（3711）因先進封裝展望樂觀、股價大漲，面板與日本商社ETF亦成資金避風港，封關前賣壓宣洩後，低接買盤湧現，法人認為可布局低軌衛星及CPO等新題材抱股過年。（記者楊雅民）

