飆股幕後》滑軌市占提升 南俊本週逆勢漲16%

滑軌廠南俊國際（6584）因切入輝達伺服器供應鏈，且CSP（雲端服務供應商）採購通用型伺服器，帶動南俊出貨放量、1月營收創新高，南俊股價本週最高觸及365元、創2個月來新高，昨收在343元，單週漲幅16.67%，並收復所有均線，表現遠較大盤強勢，本週南俊股票成交量逾1.6萬張，較前一週增加3倍，呈現價量齊揚。

營收獲利將逐季成長

南俊過去是美超微唯一導軌供應商，近年在美系軟體大廠的通用伺服器領域取得獨家供應地位，AI伺服器滑軌則與川湖（2059）共同供應，且南俊因獲輝達GB300伺服器推薦供應商資格，今年美系AI資料中心客戶將大幅增加，GB系列滑軌市占率有望突破30%，該公司也預期，今年營收、獲利都將逐季成長。

南俊近日公布一月營收3.02億元，較去年同期大幅成長1.42倍，更是單月營收首度站上3億元大關，主因就是CSP客戶的通用型伺服器、AI伺服器雙引擎加持，基本面動能強勁，且AI題材熱度居高不下，吸引市場資金卡位。

南俊去年12月上旬股價最高來到400元，去年4月低點為109.5元，本週最高來到365元，由於本週漲幅不小，更被櫃買列入注意股票。此波買盤受到三大法人青睞，又以外資最積極，已是連5日買超、累計買超1539張，且成交量有放大趨勢，短線多方氛圍明顯，投資人後續可持續關注量能與法人買盤延續性。

