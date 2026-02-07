飆股幕後》先進封測業務倍增 日月光近4月大漲75%

日月光昨召開法說會，右為營運長吳田玉、左為財務長董宏思。（日月光提供）

封測龍頭廠日月光投控（3711）法說會報喜，AI帶動先進封測業務成長動能明確，預估貢獻今年營收將較去年倍增，獲利持續上升，日月光昨股價逆勢強漲，盤中最高來到309元，最後收304.5元、漲幅7.22%；在外資力挺下，今年以來，日月光股價漲幅逾21%，近4個月漲幅更達75%。

從營運面看，日月光投控也繳出佳績，去年第四季毛利率19.5%，季增2.4個百分點、年增3.1個百分點；稅後淨利147.13億元，季增35%、年增58%，每股稅後盈餘（EPS）為3.37元。全年稅後淨利406.58億元、年增25%，EPS為9.37元。

AI帶動日月光去年先進封測營收達16億美元，占封測業務比重13%，相較2024年顯著提升；預計今年AI應用將更普及，先進封測挹注營收將進一步翻倍至32億美元，其中，約75%來自先進封裝、25%來自高階測試。評估先進封測產能需求旺，日月光預計今年增加15億美元投資擴產。法人估算今年日月光資本支出將達70億美元，創歷史新高。

美系外資認為，日月光第四季毛利率超過預期，儘管第一季淡季會受影響，營運下滑，但預計未來在先進封測稼動率上升與調高價格帶動下，毛利率將持續改善，且資本支出強勁，帶動日月光來自AI相關先進封測貢獻營收增多，今年不排除超過翻倍成長達35億美元。今年與明年EPS將分別達14.6元、21.92元，維持「加碼」評等，目標價由308元調高至338元。

從去年9月以來，外資已連續6個月買超日月光，到昨日為止，累計大買34.35萬張，外資持股比重已達78.98%。

