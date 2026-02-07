台美關稅送利多 上銀過年要加班

工具機景氣回溫，上銀董事長卓文恒（左）、上銀總裁卓永財（右）看好今年營收獲利。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕傳動元件大廠上銀（2049）董事長卓文恒昨指出，工具機景氣已低谷3年，但近2個月接單好轉，暌違3年，今年農曆過年期間也會有部分產線加班趕工，上銀首季表現可望優於去年同期，今年營收、獲利「成長可期」。

暌違3年 工具機景氣回溫

上銀昨宣布年終獎金平均發出1.6到1.8個月，最高有4到5個月。上銀總裁卓永財也宣布，農曆年後會有加薪規畫，幅度要再討論。

卓文恒釋出好消息，滾珠螺桿為客製件、鮮少囤貨，去年12月起接單好轉，目前平均交期約2.5到3個月，過年期間約有三分之一到一半人力要加班，而線軌交期維持2到2.5月。

卓永財指出，上銀10年前啟動機電整合，也出現效果，彌補過去幾年國內工具機衰退，去年營運得以跟前年持平；半導體產業一直相對強勁，去年機器人相關產品占營收比重突破一成，今年會繼續成長。

至於工具機景氣因台美關稅底定，15%稅率且不疊加，跟日韓齊平，以線軌為例，關稅就減少14個百分點，卓文恒認為，對產業是利多刺激，且工具機景氣已低迷3年，預料在3月台中工具機大展後將會更為明朗，不過近2個月接單已增溫，1月營收年增13%。

卓文恒說，亞洲市場已先回溫，特別是日本、台灣都受惠半導體需求強勁，日本市場去年有雙位數成長，今年也有機會再增雙位數，台積電日本廠將調整為3奈米先進製程，上銀集團也會直接與間接受益。

而中國發展電動車、成熟製程等，相關景氣也會不錯，美國市場因經濟成長穩健也看多，上銀在美國芝加哥有後段組裝加工廠，服務當地客戶，並不會隨半導體大廠赴美擴大投資，對美國市場還是布局高端製造，如物流機器人、專用型焊接機器人等，歐洲因汽車產業相對疲弱，會回溫但可能偏慢。

