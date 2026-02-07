客戶拉貨明確 緯創今年營收獲利續強

緯創昨晚舉辦2026年度集團旺年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠緯創（3231）持續受惠AI伺服器需求升溫，管理層對今年營運深具高度信心，執行長林建勳昨在集團旺年會指出，隨著主要客戶資本支出擴大，公司今年營收與獲利可望維持強勁成長，主要動能來自AI相關業務，以及網通產品出貨10倍成長，帶動整體業務結構持續優化。

投資重心仍是台灣

林建勳說，以資本支出而言，緯創近年產能在全球布局，台灣仍是集團主要的投資重心，超過一半金額都用在支撐客戶於台灣的擴產需求。美國德州則著眼於電力取得速度與市場距離優勢，負責後段組裝、測試與交付，貼近北美AI伺服器主要市場，同時有助於提升整體交付效率。至於美國廠進度，林建勳指出，德州廠預計今年上半年進入量產。

網通業務出貨量10倍成長

在業務動能方面，今年AI圖形處理器（GPU）與客製化晶片（ASIC）等AI伺服器需求皆保持成長趨勢，大客戶拉貨動能相當明確。

林建勳進一步點出緯創耕耘多年的網通業務今年正式進入放量期，全年出貨量將呈現10倍成長，主要出貨給北美網通大廠，最終應用端直達雲端服務供應商（CSP）資料中心，成為除了AI伺服器之外的重要成長引擎。

筆電市場 審慎觀察

相較之下，筆電市場則需審慎觀察。林建勳坦言，近期記憶體供給趨緊、價格走揚，恐推升終端產品售價，進而影響消費者換機意願，使今年整體筆電市場總量存在不確定性。緯創聚焦中高階商用機種，憑藉品質與客戶信任度，可望維持相對穩健表現。

針對外界關注的毛利率壓力，林建勳認為，AI產品技術複雜度顯著提升，世代演進由過往約兩年縮短至一年，進入門檻同步拉高，有助於避免陷入低毛利競爭。緯創在AI領域起步早、位置靠前，將在獲利成長的同時，持續透過製造與整合能力鞏固毛利結構。

