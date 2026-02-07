自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

地上權50+20年 輝達總部122億完成議價

2026/02/07 05:30

台北市副市長李四川（中）表示，北市府已與輝達完成議價，權利金為122億元，最快2月11日可簽約。（記者甘孟霖攝）台北市副市長李四川（中）表示，北市府已與輝達完成議價，權利金為122億元，最快2月11日可簽約。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區T1718基地，北市府昨宣布已與輝達完成議價，權利金共一二二億元，設定地上權五十年、得延長二十年。副市長李四川說，最快二月十一日簽約、最晚二月十三日，一定會趕在農曆年前完成，預定六月前開工。

北市府都委會上週通過T17、T18基地合併為T1718基地，市府區段徵收及市地重劃委員會四日召開會議，審議專案設定地上權給輝達的計畫書及權利金，地上權年限以五十年、可再延長二十年為原則。

李四川說，昨午市府已與輝達總公司完成議價，權利金定為一二二億元，預訂最快二月十一日可簽約，最晚趕在十三日農曆過年前一定會完成。

李四川表示，與新光人壽解約後，粗估專案設定地上權權利金在一二五億元以下，原本輝達願意概括承受新壽解約成本十四．四億元，包含一．六億元營業稅，北市府與中央澄清過後確定可以退還，輝達承受的成本約十二．七億多元，已包含在一二二億元的權利金當中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財