地上權50+20年 輝達總部122億完成議價

台北市副市長李四川（中）表示，北市府已與輝達完成議價，權利金為122億元，最快2月11日可簽約。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區T1718基地，北市府昨宣布已與輝達完成議價，權利金共一二二億元，設定地上權五十年、得延長二十年。副市長李四川說，最快二月十一日簽約、最晚二月十三日，一定會趕在農曆年前完成，預定六月前開工。

北市府都委會上週通過T17、T18基地合併為T1718基地，市府區段徵收及市地重劃委員會四日召開會議，審議專案設定地上權給輝達的計畫書及權利金，地上權年限以五十年、可再延長二十年為原則。



李四川說，昨午市府已與輝達總公司完成議價，權利金定為一二二億元，預訂最快二月十一日可簽約，最晚趕在十三日農曆過年前一定會完成。

李四川表示，與新光人壽解約後，粗估專案設定地上權權利金在一二五億元以下，原本輝達願意概括承受新壽解約成本十四．四億元，包含一．六億元營業稅，北市府與中央澄清過後確定可以退還，輝達承受的成本約十二．七億多元，已包含在一二二億元的權利金當中。

