書劍集》聯準會主席的公信力

◎歐陽書劍

說與做是否是一回事？公眾人物的言行最容易被檢驗。美國總統川普新提名的下一任聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）在貨幣政策上被視為是積極對抗通膨的鷹派，但他先前擔任聯準會理事期間，對降息與量化寬鬆（QE）的決策卻從未投過反對票。金融市場近日的震盪，如果與他有關：言行不一致與判斷失準，可能比鷹派的質疑更嚴重。

Kevin Warsh在35歲時就被小布希總統任命為聯準會理事，成為最年輕的理事，雖然優游其中，卻在任期未滿前提早辭職。任期中最有爭議的事件之1是他在金融海嘯後的第2次量化寬鬆（QE2）投下贊成票後不到1星期，就分別在公開演講及投書華爾街日報中質疑自己也參與的共同決策，甚至警告「聯準會不該試圖微調經濟成長」，並指出過度擴張資產負債表會帶來嚴重的長期通膨風險，以及國債穩定和金融穩定風險；然而，在該次決定貨幣政策的公開市場委員會（FOMC）會議中，仍非一致決，另1委員Thomas M. Hoenig「勇敢」地投下反對票。

比言行不一更嚴重的批評，就是「判斷失準」了。華許經常發表鷹派言論，可是卻未實際履行，而且在他辭職後，聯準會後來又再實施1次大規模的量化寬鬆（QE3）及1次類似寬鬆功能的「扭轉操作」（Operation Twist），通膨卻未跟著發生。Warsh擔心聯準會狂印鈔票（QE）可能導致惡性通膨，但實際上，其後10年的美國通膨率幾乎都低於2%的目標值。

華許在2018年就是當時總統川普相當屬意的聯準會主席人選，經濟學家克魯曼受訪時曾毫不客氣地批判他「在過去10年相當一致地（預測）什麼都錯」，強烈質疑他的能力。

若依照華許的建議提前升息或停止紓困，美國是否會陷入像1930年代那樣的長期大蕭條雖已無法驗證，但寬鬆政策並未造成惡性通膨。尤其是當時全球處於「需求不足」的狀態，QE雖使銀行的可用資金大幅提高，多數卻留在準備金中，並未流向市面造成通膨。聯準會的資產負債表累積了大量的銀行存款，那時「去槓桿化」成風潮，該擔心的是錢不用出去，可能重挫經濟。

個人的公信力並非一朝一夕所能建立，觀察華許尤應如此：要看他做什麼，而非說什麼。有不少人替華許辯護，也不一定沒有道理，可是我們可以確定的是：從他過去的行為，至少能夠判斷他應會是一個可以與現實談和的聯準會主席。

