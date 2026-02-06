財經青紅燈》活化高齡人力

台灣目前65歲以上高齡者占比也逾20%、已邁入超高齡社會，又碰上出生率連年極低的情形，勞動力早已出現缺口，多年前已有速食業、便利商店推動中高齡的樂齡就業計畫，希望藉此多少彌補人力短缺的問題。（資料照，台灣麥當勞提供）

根據國發會人口推估查詢系統，日本今年65歲以上高齡人口占比近30%，也就是每3.3人就有1人是高齡者，以目前日本總人口數約1.2億人，高齡人口多達3600萬人，是台灣總人口數的1.5倍。

超高齡社會直接帶來的影響除勞動力不足外，就是養老社福政策的龐大支出，而疫後有到過日本旅遊的民眾，應該不難發現隨處可見高齡人力活化的現象，尤其是一下飛機到入關，動線上都安排好幾位白髮蒼蒼的高齡者引導旅客入境，甚至觀光景點的飯店，多少都會有白髮的高齡者站在大門接待旅客。

不僅如此，東京街頭的便利商店，店員很高比率都是非日本當地人的臉孔，餐廳接待員、後台廚房員工也常見外籍移工的身影，顯見高齡、少子化已深深改變日本的勞動力結構，甚至得透過樂齡重返職場、大量外籍移工才能彌補服務業人力不足。

場景拉回台灣，全台便利商店逾1.4萬間，若要24小時營業，1天至少要有早、晚、大夜等3班制，但大夜班常出現缺工，甚至部分遠離市區門市，一個晚上可能連10組客人都不到，加上大夜班薪資較高，很多時候是加盟主自己跳下來上大夜班，也出現深夜不營業的想法。

便利商店人力荒並非近年才出現，因此，多年前已有便利商店推動中高齡的樂齡就業計畫，希望藉此多少彌補人力短缺的問題。

台灣目前65歲以上高齡者占比也逾20%、已邁入超高齡社會，又碰上出生率連年極低的情形，勞動力早已出現缺口，尤其是服務業需要大量人力，若無法及早提出對策，甚至透過外籍移工補上人力缺口，恐怕後續要面臨的並非民眾找不到工作，而是社會沒有足夠的人力支撐產業發展。（徐義平）

