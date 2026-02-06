盤勢分析》年前避險升高 月線關鍵支撐

券商指出，農曆年前丙種結帳及獲利了結賣壓，台股技術面仍為高檔震盪整理，下檔月線為關鍵支撐。（中央社）

超微（AMD）財測不如預期，引發美國科技股殺盤，費城半導體指數重挫4.36%，Google母公司Alphabet資本支出大增又引發疑慮，台股在年底封關前資金退潮，外資昨狂賣台股726.9億元，盤面一片慘綠，賣壓沉重，中小型電子股遭重擊，記憶體、矽光子、低軌衛星、PCB等股價漲多族群全面大跌，市場避險情緒急升，台積電（2330）、聯發科（2454）奮力撐盤，可惜接近尾盤賣壓加劇，加權指數終場大跌488.54點，收在3萬1801.27點，失守10日線，成交量約7128億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，隨著美元走升，亞股下挫，貴金屬及比特幣等投機商品再次重挫，漲多高本益比類股也跟隨拉回，記憶體近期慣性已改變，若要低接建議等待下週；太陽能股因馬斯克團隊密訪中國廠商走揚，上半年市場焦點持續在太空相關產業，低軌道衛星族群拉回後可逢低布局。

統一證券指出，美國科技股因AMD財測不如預期導致股價拉回，盤後Google母公司Alphabet公布財報，獲利及資本支出均優於市場預期，惟盤後股價呈現劇烈波動，影響昨日台股表現，另有農曆年前丙種結帳及獲利了結賣壓，台股技術面仍為高檔震盪整理，下檔月線為關鍵支撐。

3大法人昨合計賣超903.8億元，其中外資賣超726.9億元、投信買超31.9億元、自營商賣超208.7億元；外資台指期淨空單昨增加1044口，累積外資台指期淨空單約2.67萬口。（記者卓怡君）

