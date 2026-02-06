營收速報》鴻海1月營收年增35% Q1能見度高

圖為去年鴻海展示輝達GB300 NVL72解決方案。（中央社資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）公告1月營收7300.39億元，月減15.39%、年增35.53%，改寫歷年同期新高。鴻海指出，今年初營收結構仍以高附加價值產品為主要成長動能，有助於平衡傳統淡季影響。

鴻海表示，去年第4季營收已創歷年單季營收新高，即使資通訊產品逐步進入淡季，但目前對今年第1季的能見度仍優於去年第4季。隨著AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品表現優於預期，公司預期第1季整體季節性表現將優於過去5年同期水準。鴻海目前排定3月20日參展「NVIDIA GTC 2026」。

台光電1月營收108億 首度單月破百億元

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器客戶強力推貨下，1月合併營收108.63億元，首次單月營收突破百億元大關，月增24.79%、年增達55.49%。台光電自去年起訂單滿手，產能滿載，全產全銷，今年AI伺服器平台將再升級，預計從M7、M8等級材料進一步推升至M9等級。台光電為首家獲M9材料認證的廠商，有信心成為未來M9材料最主要供應商。

台光電持續進行擴產，看好旗下全產品線前景，包括AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。公司預估，今年將於桃園、中國昆山與中山新建廠房，整體產能將再提升近3成，藉此滿足客戶需求。

