記憶體缺貨延續到下半年 力積電調漲代工價

力積電昨召開法說會，總經理朱憲國指出，記憶體供給缺口預期將延續至下半年，力積電每月調漲記憶體代工價格，12吋驅動IC及感測器則已自1月起漲價、8吋晶圓代工價將從3月起漲，第1季毛利將持續上升，公司對今年營運抱持樂觀展望與信心。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）昨召開法說會，總經理朱憲國指出，記憶體供給缺口預期將延續至下半年，力積電每月調漲記憶體代工價格，12吋驅動IC及感測器則已自1月起漲價、8吋晶圓代工價將從3月起漲，預期隨著產品組合優化與價格調漲，第1季毛利將持續上升，公司對今年營運抱持樂觀展望與信心。

12吋已漲、8吋3月起漲

對於與美光合作，朱憲國表示，合作聚焦3項目，一是出售銅鑼P5廠，力積電可拿到18億美元，有助降低負債與改善財務結構，並用來採購合作所需設備。二、承接AI相關高頻記憶體（HBM）後段代工服務訂單，美光同意採預付貨款用於設備購置，顯示訂單確定性高。三、共同精進DRAM技術，目前公司主力為4GB DDR3產品，未來將導入更先進製程，因合約仍在洽談，希望在農曆年前敲定，細節不便透露。他並預估3D AI代工事業占第4季營收約3%，隨著為美光代工後段，目標3年內將提高到貢獻約20%。

請繼續往下閱讀...

獲美光後段代工訂單

3D AI代工拚3年占營收20%

朱憲國表示，記憶體的DRAM、Flash晶圓代工價格持續上升，力積電因記憶體代工產能供不應求，月月調漲價格。邏輯代工產品自1月起需求明顯回升，主要因AI伺服器帶動記憶體與邏輯共用機台需求排擠產能、客戶去中化進行供應鏈與產能調整，形成供給缺口，加上銅鑼廠售給美光導致公司產能限縮，刺激需求回升。

至於力積電與印度塔塔電子的海外建廠合作案進展順利，不會因銅鑼廠售予美光有任何影響。現階段技術服務費已累計入帳達1.43億美元且無任何延遲；雙方也已就進一步共同開發印度半導體邏輯代工市場展開合作。

因記憶體需求帶動產能利用率提高，力積電去年第4季毛利率轉正為6.4％，稅後淨損6.54億元，虧損季減約76％、年減約56.4％，稅後每股虧損0.16元，為近7季虧損最低。受前3季營運偏弱影響，稅後淨損78.13億元，稅後每股虧損1.86元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法