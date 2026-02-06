環評三法修惡 經長：綠電2成時程延後

經濟部長龔明鑫昨首度鬆口，環評法的確造成光電發展「稍微困難」。（記者廖家寧攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕廠商求電若渴，但受到環評三法修惡影響，經濟部長龔明鑫昨首度鬆口，環評法的確造成光電發展「稍微困難」，綠電二成占比目標不會改變，不過「時程上會往後延」，尚需要時間盤點，目前無法評估確切達成時點。

經濟部昨召開年度記者會，龔明鑫提到，今年經濟部仍要加強水、電與韌性確保產業生產要素穩定，今年目標有四部大型機組要上線、約五二〇萬瓩；他強調，工程只要如期如質推動，不會有電力不足問題。核三廠三月將提出再運轉計畫，另也與西屋簽訂合作意向書，辦理核電廠自主安全檢查，時程上希望越快越好。

經濟部過去曾延宕一次的綠能二成目標，要在今年十一月達標，但統計到去年底，綠電比率僅十三．一％；龔明鑫昨鬆口「稍微困難」，主要是因環評三法影響，但仍強調綠能發展的方向沒有改變，二成的目標一定會達成，只是「時程上往後延」。

但何時可達標及是否要致歉？龔回應，綠能持續推動確實有一些困擾、誤解，盼釐清之後，發展速度可以加快，經濟部會檢討是有外部因素、還是行政部門缺失，此外也需要一點時間盤點，綠電二成完成時程尚無法說明。

經濟部次長賴建信補充，光電到去年底完成十五．四GW，缺少四．六GW，但在施工、申請增設中約二．五三GW，經濟部都有掌握案源，且推出三大措施，光電板舊換新約有〇．五GW潛能，與內政部合作新增大型建物增設屋頂光電八月上路，可增六六〇MW，另公有屋頂、國營事業屋頂等約有三四三MW可開發；去年節電量一〇八億度，是大林電廠二部燃煤機組的年發電量，節能成果對整體供電穩定也有幫助。

