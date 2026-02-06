中油擬增購美氣源 占比上看35％

台灣中油擴大採購與投資美國油氣。（中油提供）

阿拉斯加案若敲定 最多將採購600萬噸 美將躍我最大氣源

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油擴大採購與投資美國油氣。中油董事長方振仁昨指出，阿拉斯加氣源開發案前項工程設計（FEED）今年上半年出爐，下階段會評估投資可行性、具體投資金額等，若確定採購阿拉斯加天然氣最高六〇〇萬噸，我國自美進口的天然氣比重將從目前十％拉高到三十五％，採購量將增加三倍。

台美關稅談判達成協議，台企赴美投資金額將達二五〇〇億美元。經濟部長龔明鑫昨說，半導體、AI（人工智慧）伺服器與能源業是三大項目，經濟部已大致盤查廠商投資計畫，但具體要尊重廠商自主揭露。在能源業部分，國營事業的中油會有採購、投資兩方向，中油投資部分的確評估當中，最近跟美方的台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）也有觸及。

中油去年已簽署買賣暨投資意向書（LOI），方振仁補充，開發商投資阿拉斯加氣源的FEED報告預計上半年出爐，收到後就會進一步審視，包括具體金額、投資可行性等。

近二年中油天然氣總量達二一〇〇萬到二三〇〇萬噸，前三大來源為卡達、澳洲、美國，美國占比約一成。方振仁說，根據LOI內容，若具投資效益，中油最多採購阿拉斯加六〇〇萬噸，美氣比率將拉高到三十三％至三十五％。如此中油採購美氣就會從二〇〇萬噸增至八〇〇萬噸，有機會超越卡達、躍居我第一大進口國。但他補充，採購是由少而多、逐年出口，根據開發商規劃，最快二〇三二年起運。

中油說明，阿拉斯加氣源開發包括液化廠、管線等，總金額高達四四〇億美元，但要有整體股東做出最終投資（FID）才會啟動，中油在該案是採購氣源外，也爭取參股。方振仁強調，此為商業談判，目前尚無投資金額目標，要進一步談判才有最終結果。

中油整體自有油氣部分，去年占比未達五％。方振仁說明，中油規劃未來五年內達到自有油氣占比十％以上；因美國的頁岩油氣有技術、基礎設施與法規成熟，投資風險較低，是優先投資標的，中油有多個頁岩礦區陸續接觸中。

