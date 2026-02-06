經長︰3大優先留台 半導體不會空洞化

經濟部長龔明鑫表示，台積電雖赴日本投資三奈米製程，但屆時二奈米早在台灣量產成功，這就是「台灣優先，布局全球」具體實踐。（記者林菁樺攝）

台積最先進技術、最大產能、最高附加價值 一定在台灣

〔記者廖家寧、鍾麗華／台北報導〕台積電宣布規劃日本熊本第二座晶圓廠改採三奈米製程，又有在野黨立委質疑，高階製程外移將使矽盾效應遞減，減緩保台功能。經濟部長龔明鑫昨強調，台積電最先進技術、最大產能與最高附加價值等，絕對優先留在台灣，技術根留台灣、量產才移植海外；行政院發言人李慧芝也駁斥，台積電赴海外發展並非取代台灣，在台灣的發展依舊領先全球。

龔明鑫說，台積電在台灣投資沒減少，因顧客追著跑，只要有機會就一定會投資台灣；日本第一個廠是車用晶片，因AI（人工智慧）伺服器需求量增加，日本二廠才會計畫轉為三奈米；「最先進技術、最大產能、最高附加價值一定在台灣」。

對美國商務部長盧特尼克屢次聲稱「二〇二八年台灣半導體產能四成轉移至美」；龔明鑫直言「怎麼算我都算不出來」。他表示，以五奈米以下的先進製程計算，二〇三〇年台灣產能占比仍達八十五％、美國僅有十五％，到了二〇三六年台灣占比也可維持在八十％左右，顯示就算加計日本新增先進製程廠，台積電在海外先進製程占比依然偏低，生產重心並未移轉。

3奈米赴日 台2奈米已量產

台積電擴大海外投資，經濟部是否仍維持針對赴中投資的「N-1」技術代差？龔明鑫解釋，該法規原始目的是限制赴中投資，但前往其他國家投資實務運作上，也會出現與台灣技術落差情況；他舉例，台積電雖赴日本投資三奈米製程，但屆時二奈米早在台灣量產成功，這就是「台灣優先，布局全球」具體實踐，實務上不必刻意透過法規去強制規定。

