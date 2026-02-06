台積進駐點火 高市︰「矽島九州」復活

台積電董事長魏哲家昨在日本首相官邸拜會日相高市早苗時，展示他帶來的高市5年前著作《邁向美麗、強韌、成長的國家：我的日本經濟強韌化計畫》，意外之舉讓高市又驚又喜。（路透）

下週台積將首度赴日召開董事會

料將討論熊本二廠改採3奈米細節

〔記者洪友芳、編譯魏國金／綜合報導〕台積電九、十日將召開董事會，首度移師日本熊本廠召開，董事長暨總裁魏哲家昨拜會日本首相高市早苗，接下來行程將主持董事會，其他董事與經營團隊也將陸續抵達日本，預期董事會將進一步討論熊本二廠投資相關細節，也代表台日半導體業將展開更深度合作，沒有「重美輕日」，並進一步鞏固台灣在全球半導體產業的關鍵樞紐地位。

高市早苗昨晚則在社群平台X發文表示，台積電進駐後帶動成形的熊本半導體產業聚落，經濟效益已大幅擴散，「矽島九州」正在復活。對台積電將把熊本二廠升級為三奈米製程，高市強調，這對強化半導體全球供應鏈韌性與日本經濟安全保障，具重大意義；而與台積電合作，更是其「負責任的積極財政」理念之下，官民攜手推動重大戰略投資的代表性案例。

去年Q4獲利創高 配息受矚目

台積電董事會去年初首度到美國亞利桑那廠舉行，今年則移師日本。這次董事會將討論去年第四季財報與配發股利、今年股東會日期與員工分紅、資本預算與重大投資、人事等案。預期隨著魏哲家與高市會面後，熊本二廠擬改採三奈米製程技術生產，投資金額與推進時程等細節，也將是討論重點。

此外，台積電去年第四季獲利創新高，每股稅後純益達十九．五元，是否延續上季每股配發六元或提高，將受股東關注；台積電去年全年稅後純益達一兆二四四〇億元，年成長五成，董事會也將議決員工分紅，預期創新高可期。

王英郎、張宗生晉升料敲定

台積電這次董事會也將討論人事議案，先前業界傳出副總經理王英郎、張宗生將升任資深副總經理，這次可望敲定。

前經濟部部長郭智輝認為，台積電熊本二廠評估將推進到三奈米製程，這是很好的發展方向，代表市場導向，也體現他任內積極推動「境外關內」，把台灣模式複製到友盟國家，攜手打造具韌性的國際產業合作產業鏈。他預期這將帶動半導體供應鏈的活躍，不僅可讓台灣的產業實力向外延伸，更進一步鞏固台灣在全球半導體產業中的關鍵樞紐角色。

