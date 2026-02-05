財經青紅燈》AI最先取代聽話白領

過去大多認知藍領勞動最先被AI機器人取代，但結果恐相反，AI最快取代將是「流程化、數位化、可重複」勞動力，即「只會聽命行事」的白領。（路透示意圖）

最近有一款AI代理產品爆紅，它最初叫Clawdbot、後因商標問題改名為Moltbot，最新名稱是OpenClaw。它與ChatGPT、Gemini等「雲端」AI聊天機器人最大的不同在於，它是「落地」的AI代理人，可隨時待命、調動裝置上所有權限，執行交付的指令；過去大多認知藍領勞動最先被AI機器人取代，但結果恐相反，AI最快取代將是「流程化、數位化、可重複」勞動力，即「只會聽命行事」的白領。

AI聊天機器人只能依據提示詞，快速彙整數據資料，建議怎麼寫程式或回信；但只要敢信賴，Moltbot可接管您的終端設備，調動權限、讀取檔案，且串連行動裝置，全天候執行交付指令並回報訊息；Moltbot社群的標準配置是低功耗24小時不關機的Mac mini，近來美國電商平台就出現工程師搶購與囤積，搭建多台AI代理人農場，效率據稱抵得過十多個人白領行政或技術小組。

Moltbot爆火後，網路也出現不少熱門影集「黑鏡式」AI恐慌，包括專屬AI代理人的社群網路Moltbook，它們在其中創造語言、宗教，甚至吐槽起人類的愚蠢指令，雖然多數是模型擬合後的行為，但也顯示AI代理人在缺乏監管下的不可預測性。

Moltbot就像給了外人一把你家的萬能鑰匙，有著資訊安全與權限外洩風險；駭客也可能直接透過AI助理搬空你的電腦；若惡意開發者在插件中植入木馬，也會將你的帳號密碼傳回駭客伺服器。

但站在企業角度，這將是降本增效大好機會。AI聊天機器人有超強大腦但身體癱瘓；Moltbot卻是一個聰明實習生，可快速學習操作企業ERP、CRM與通訊軟體，現在是「人操作軟體」，未來是「人下指令給AI，AI操作多個軟體」。

企業也會評估建立多個專業AI代理，一個抓取競品價格、一個寫反饋報告，另一個過濾客服信件。那「只會聽命行事」的白領，現在有沒感覺背脊發涼。（高嘉和）

