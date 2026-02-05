自由電子報
盤勢分析》震盪加劇 短打見好就收

2026/02/05 05:30

投顧指出，細究大盤近期修正原因，主要還是短線漲幅過大，年節長假即將來臨，操作建議短打為主見好就收，保留資金彈性水位。（示意圖，中央社資料照）投顧指出，細究大盤近期修正原因，主要還是短線漲幅過大，年節長假即將來臨，操作建議短打為主見好就收，保留資金彈性水位。（示意圖，中央社資料照）

受美股下跌影響，昨日台股開低，護國神山台積電（2330）股價熄火，早盤一度下跌逾250點，但PCB、面板等題材股勁揚，台股收盤出現「33千金股」再寫新紀錄，大盤也由黑翻紅，終場加權指數上漲94.45點，收在3萬2289.81點，成交量約7046.44億元，成功收復5日線。

觀察三大法人動向，外資昨買超120.66億元、投信買超53.82億元、自營商賣超16.7億元；外資台指期淨空單昨減少797口，累積外資台指期淨空單約2.57萬口。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊認為，AI目前仍處於基礎建設階段，真正的應用爆發期可能落在2027至2028年，台廠供應鏈即是美國AI創新不可或缺的後盾，台股後市仍有無限可能，長線多方優勢明顯。

元大投顧指出，細究大盤近期修正原因，主要還是短線漲幅過大，畢竟去年一整年加權指數上漲26%，但今年光是元月就大漲10.7%，多頭架構出現季線10%與年線30%的正乖離幅度，回顧歷史經驗勢必藉由技術面進行調整。

元大投顧建議，年節長假即將來臨，也會觸發獲利賣壓出籠，預料台股回測月線後具備反彈空間，但不容易出現連續攻擊性買盤，操作建議短打為主見好就收，保留資金彈性水位。（記者張慧雯）

