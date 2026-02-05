威剛、佳能開門紅 1月營收年增逾倍

威剛董事長陳立白表示，記憶體缺貨態勢確立，DRAM與NAND Flash的價格早已無法回頭，「更沒有跌價的問題」。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳、歐宇祥／綜合報導〕全球記憶體供貨持續吃緊，受惠DRAM與NAND Flash價格持續上漲，記憶體模組廠威剛（3260）昨公布1月合併營收跳增達84.12億元，月增44.78%、年增198.92%，連續第2個月創歷史新高。

威剛董座陳立白：DRAM、NAND Flash「沒跌價問題」

威剛董事長陳立白表示，記憶體3大原廠都已通知今年的產能已銷售一空，全年缺貨態勢確立，DRAM與NAND Flash的價格早已無法回頭，「更沒有跌價的問題」，因上游擴產最快也要2027年下半年才能看到實際產出。為滿足客戶需求及因應缺貨漲價效應，公司期望今年第1季底能將庫存水位拉升至300億元以上，並看好第1季毛利率表現可維持高檔水準，繼續挑戰營運佳績。

請繼續往下閱讀...

記憶體上游擴產 最快明年H2才產出

威剛1月合併營收84.12億元，DRAM貢獻營收達57.41億元，年增296.34%，占整體營收比重68.26%；SSD占比為23.91%，記憶卡、隨身碟與其他產品7.83%。

3大引擎點火

佳能今年拚百億營收

光學廠佳能（2374）昨公布元月營收10.7億元，月減近7%、年增109.5%，寫10年同期高點。佳能說明，受惠台美關稅不確定性因素收斂，影像視覺產品、光學相關模組出貨穩定成長，挹注單月營收寫佳績。

佳能除現有的影像產品線外，也持續耕耘人形機器人、AI等新商機。該公司指出，今年是邁向高效益成長的關鍵年，將藉在邊緣AI、機器人視覺及無人機3大領域的技術優勢，邁向營收突破百億元的目標，並將挑戰獲利新高。

佳能也將以現增、無擔保轉換公司債向市場籌資，現增價訂為每股66元，預計3月中旬完成募集，資金將用於更新生產設備、投入新技術研發，以因應影像光學、機器視覺、機器人手臂感測器與無人機市場需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法