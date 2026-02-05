聯發科：AI ASIC今年營收逾10億美元 2027年占比20%

聯發科執行長蔡力行對AI ASIC釋出樂觀展望，指出今年AI ASIC業務營收逾10億美元，2027年將達數十億美元的規模，預計明年AI ASIC業務占營收比重可衝上20%。（資料照，聯發科提供）

大客戶下一代ASIC訂單到手

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）昨日召開法說會，聯發科副董事長暨執行長蔡力行對於AI ASIC（客製化晶片）釋出樂觀展望，指出今年AI ASIC業務營收逾10億美元，2027年將達數十億美元的規模，現已拿到大客戶下一代AI ASIC訂單，預計明年AI ASIC業務占營收比重可衝上20%，正全力執行後續專案，並預計於2028年開始貢獻營收；不過，因記憶體價格大漲，需求受到衝擊，今年手機行業將是艱辛的一年，出貨將呈現衰退。

今年手機行業艱辛 出貨衰退

蔡力行表示，今年全球供應鏈正面臨供不應求的挑戰，導致整體供應鏈成本上揚，聯發科已掌握支持資料中心ASIC及其他領域成長所需的產能，有高度信心可提供客戶今明兩年的需求；同時也會調整價格以反映上揚的供應鏈成本，並以整體獲利能力為考量來進行產能分配。

2028年AI ASIC的市場規模至少500億美元，聯發科目標拿下10%至15%的市占率、甚至更高。

此外，與全球最大汽車零組件供應商之一的DENSO共同開發ADAS客製化晶片，預期車用解決方案將在今年帶來顯著的營收成長，運算解決方案包括與輝達合作的DGX Spark獲得極佳的市場反應，今年相關營收將加速成長。

今年毛利率目標46%

由於AI ASIC業務的毛利率低於聯發科平均毛利率，對此，聯發科財務長顧大為強調，今年全年毛利率目標維持在46%水準，由於供應鏈成本上揚，也會適度將成本反應給客戶。

展望第1季，聯發科預估營收以美元對台幣匯率1比31.2元計算，將介於新台幣1412億至1502億元之間，比前一季持平至減少6%，較去年同期下滑2-8%，營業毛利率預估將為46%±1.5%。

聯發科去年第4季合併毛利率46.1%，為2021年第1季以來的近19季新低，單季每股稅後盈餘14.39元，去年每股稅後盈餘為66.16元。

