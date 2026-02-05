挑戰輝達 英特爾將進軍GPU

英特爾計畫開發圖形處理器（GPU），進軍輝達主導的資料中心市場。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕英特爾執行長陳立武三日指出，該公司計畫開發圖形處理器（GPU），進軍輝達主導的資料中心市場。

出席思科（Cisco）人工智慧高峰會的陳立武受訪表示，「我剛剛聘請了首席GPU架構師，他非常優秀，我非常高興他的加入」。

請繼續往下閱讀...

高通高級主管戴默斯（Eric Demmers）上月加入英特爾，他在超微服務十年後，轉而投效高通，任職長達十四年，他離職前的職位是GPU架構資深副總裁。陳立武說，他費了一番功夫才說服戴默斯效力英特爾。

他指出，GPU的研發將鎖定資料中心，戴默斯將向資料中心晶片首長柯奇謙（Kevork Kechichian）匯報。他說，「這與資料中心的業務息息相關，我們正與客戶合作，接著將界定客戶的需求」。

至於晶片代工業務，他指出，一些客戶積極接洽英特爾代工業務，他們的興趣圍繞在英特爾的14A製程技術，以及今年下半年可能的量產。他說，「為了獲取客戶，他們必須讓我們知道產品與產量，如此我們才能計畫，以及花時間打造產能」。

陳立武也說，電腦產業的記憶體短缺可能持續至少兩年，「就我所知，沒有緩解跡象」，他向兩家記憶體大廠徵詢，獲得回應是「至二〇二八年才會有所緩和」。

人工智慧（AI）基礎建設的大規模擴張，助長記憶體需求，導致傳統電腦與智慧手機的記憶體供應吃緊，價格上揚，並可能影響消費者對相關產品的購買意願。

陳立武表示，AI處理器主要供應商輝達的最新Rubin平台及其下一代產品，將進一步推升市場對記憶體需求，AI將「吸走大量的記憶體」。英特爾是個人電腦處理器最大製造商，其依賴記憶體來儲存與處理資料。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法