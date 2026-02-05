盼美息怒 韓︰3/9通過投資法案

南韓國會遲未通過去年和美國達成的貿易協議，美國總統川普上週宣布將南韓關稅從十五％上調至二十五％，南韓官員緊急赴美溝通卻無功而返。（路透資料照）

官員赴美交涉未果 美方已準備正式宣布上調關稅至25％

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於南韓國會遲未通過去年和美國達成的貿易協議，美國總統川普上週宣布將南韓關稅從十五％上調至二十五％，南韓官員緊急赴美溝通卻無功而返；貿易部長呂翰九坦言，美方準備正式宣布上調對韓關稅事宜。南韓執政黨與主要反對黨週三表示，國會已同意在三月九日通過一項法案，以讓政府可履行對美投資承諾。

韓聯社報導，在川普於自家社群平台「真相社群」宣布，將把南韓進口汽車、木材和藥品的關稅由十五％上調至二十五％後，南韓產業部長金正官、貿易部長呂翰九緊急赴美協商，卻無功而返。

呂翰九在當地時間三日結束與美方的關稅問題磋商行程後，向南韓媒體坦言，據他所知，美國政府各部門之間正就透過聯邦公報，正式公布上調對韓關稅事宜進行協商。該消息引發南韓產業界擔憂，川普揚言上調南韓關稅之事恐將成真。

呂翰九指出，在與美國副貿易代表會晤時，他強調韓方落實對美投資項目和涉及非關稅領域協議的意志，以及相關進程取得進展；由於美方尚未完全理解韓美兩國在體系上的不同之處，他認為有必要繼續與美方接觸溝通。根據美韓達成的貿易協議，南韓承諾對美國投資三五〇〇億美元。

朝野政黨秀誠意 願履行對美承諾

路透報導，南韓執政黨與主要反對黨的黨團領袖表示，二月九日將成立一個特別委員會，並被賦予權力起草一項法案，以讓政府可履行對美投資承諾，該法案將在三月九日前定案。

南韓執政的共同民主黨去十一月曾提出一項法案，目標是設立專項基金，用於履行對美國的投資承諾，以換取南韓出口產品的關稅降至十五％。

