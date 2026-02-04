國發會：拚今年人均GDP達4.2萬美元

國發會主委葉俊顯宣示今年經濟成長率目標，在積極政策效益拉抬下，今年經濟成長率力拚達4.56％。（中央社）

政策效益拉抬 GDP衝4.56％

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委葉俊顯宣示今年經濟成長率目標，在積極政策效益拉抬下，今年經濟成長率力拚達四．五六％，人均GDP目標四萬二一七〇美元。他也提到，行政院預定三月三日前往立法院就台美關稅做專案報告，希望能盡速通過上路。

主計總處去年十一月預測今年經濟成長率三．五四％，不過，今年以來國內外機構陸續將台灣經濟成長率上修至四％以上。葉俊顯點出兩大關鍵動能：台美關稅談判底定，市場正面看待；全球雲端服務供應商（CSP）持續擴增資本支出，強勢拉動台灣AI相關供應鏈表現。

請繼續往下閱讀...

國發會綜合考量國際油價走勢、全球雲端服務業者資本支出持續擴增等因素，預測二〇二六年我國經濟成長率可達四．一一％；若搭配政府積極推動振興民間消費、公共支出、民間投資及淨輸出成長等相關政策措施，可再提升〇．四五個百分點、朝四．五六％目標邁進。

葉俊顯表示，台灣人均GDP於二〇二四年超越日本、二〇二五年超越韓國，預估二〇二六年可突破四萬美元；依目前的數據來看，今年經濟成長率只要達二％，即可達成人均四萬美元的目標。

國發會根據不同匯率情境預估，二〇二六年台灣人均GDP介於四萬一七〇八至四萬三八九七美元，均高於主計總處預測值四萬〇九五一美元，國發會設定今年目標為四萬二一七〇美元。

3/3政院做關稅專案報告

葉俊顯表示，行政院預定三月三日前往立法院就台美關稅相關事務進行專案報告，希望貿易協定能盡快通過，以消除產業界不確定性，讓整個企業營運投資都能符合預期環境。

若台美協定如南韓一樣無法獲得國會通過，葉俊顯指出，對傳產會有滿大影響，未來川普政府會施加多少關稅？二三二條款產業關稅如何調整？可能都須嚴肅面對；目前國發會針對關稅十五％不疊加對產業和GDP的正向影響進行研究，至於未通過造成的影響，「我是不希望看到，也希望不要分析到」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法