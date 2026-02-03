爆9個月最大量 台幣收貶1.22角

昨日新台幣兌美元盤中一度重貶逾2角；尾盤在央行進場穩匯下貶值1.22二角，連續三個交易日收黑。（法新社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美股收黑影響台股週一開低走低，外資逢高獲利了結、熱錢匯出，加上美元反彈、亞幣全面回落，新台幣兌美元遭受雙重壓力，盤中一度重貶逾二角；尾盤在央行進場穩匯下收在三十一．五九元兌一美元、重貶一．二二角，連續三個交易日收黑，總成交量爆出三十二．五二五億美元，為近九個月最大量。

台股昨日賣壓沉重，盤中一度下殺逾六百點，尾盤仍重挫四三九點，收在三萬一六二四點，三大法人合計賣超五三五億元，其中外資續賣超四八一億元。

匯銀人士指出，外資連續兩個交易日大砍台股，合計賣超逾千億元，熱錢大舉匯出，成為台幣重貶主因。不過，台幣貶破三十一．五元關卡後，出口商逢低進場拋匯意願升溫，帶動匯市連兩日爆出巨額成交量。昨日盤中最低觸及三十一．六七三元，已逼近前低三十一．七〇六元，若三十一．七元失守，後續恐快速回測三十一．八元關卡，甚至往三十二元整數價位靠攏。

近期31.4～31.7元震盪

儘管如此，年底將至，市場仍期待出口商拋匯力道支撐，加上央行不樂見台幣形成單向預期，仍會在適當時機進場進行雙向調節。目前看台幣仍落在三十一．四至三十一．七元區間震盪，盤整格局尚未改變，後續走勢則觀察台股表現與外資動向。

根據央行統計，昨日截至下午四點，美元指數反彈〇．七五％，韓元重挫一．二五％，日圓大跌〇．七二％，新加坡幣貶值〇．四三％，台幣貶值〇．三九％，人民幣貶〇．〇五％，台幣貶幅居中。

