年去做空銀價 中國交易商留45億爛攤落跑

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，知情人士透露，中國一名金屬貿易商去年底疑似做空白銀慘賠潛逃，留下未履約交易，導致包括國有企業在內的相關交易網絡，虧損至少十億人民幣（約四十五億台幣），引發中國監管機關對潛在金融風險的疑慮。

報導指出，該危機的核心是綽號「帽子」的金屬交易商徐茂華所打造的交易網絡，國企「國投物產」是當中最知名的一家公司。知情者表示，徐茂華拖欠國投物產銅與其他金屬貨款，導致後者也積欠其供應商貨款，結果深圳一家受害企業去年十二月對國投物產提出告訴，求償二．一九億人民幣。

法庭文件顯示，天津法院應一家中國政策性銀行要求，扣押國投物產存放在江蘇省無錫市的三一五〇噸精煉銅，以便在可能發生訴訟的情況下保全該公司資產。國投物產是中國國家開發投資集團的貿易子公司，該集團年營收近二千億人民幣。

根據曾與「帽子」共事的六名知情者表示，徐的貿易網絡透過非正規交易，規避限制國企只能交易與其核心業務所需的原物料等限制，協助國投產物提高銷售。

知情人士指出，徐以廣東省佛山市為大本營，扮演中間商角色，透過他經營的多家公司，從冶煉廠或其他貿易商買進金屬，然後轉售國有企業；當中一些交易承諾，日後再買回這些貨物。

另一方面，徐以折扣金額提前出售國企客戶的應收帳款，藉此立刻取得現金；承購應收帳款的公司，也包括一些銀行。消息人士說，該騙術包括出售的金屬並非真正為徐茂華持有，以及許多參與交易的公司是由徐本人控制。

徐在金屬市場是知名人物。一些知情者說，他的財務狀況可能在他押注銀價下跌後急轉直下，促使他潛逃出國。白銀現貨去年大漲約一四四％。

報導表示，徐茂華造成的損失已引起中國國有資產監管機關的關注，責令主要大宗商品交易公司檢視其業務，並剔除用於做高收入的多餘業務。國企任何業務退出都可能大幅削減流動性，進而加劇小企業的壓力。

