台銀：金價大幅波動恐成常態

〔記者陳梅英／台北報導〕國際金價從每英兩五五〇〇美元高點急跌逾千美元，劇烈震盪讓投資人心驚。台灣銀行貴金屬經理楊天立表示，這波修正屬於預期中的回檔，急跌後金價逐步進入重要支撐帶，不排除短線觸底，甚至出現「超額清洗」情況；後續可能需一至二個月整理，但從長期趨勢來看仍偏多，只是今年金價大幅波動恐成常態。

楊天立表示，近期黃金與其他貴金屬價格雖明顯修正，仍在合理範圍內，只是難以事前精準預測回檔時間與起跌點。他指出，從去年十月底以來，這波金價累計漲幅約四十四％，上週五單日震盪幅度高達十一％，若自高點回落計算，跌幅逾十五％；放在整段漲勢中觀察，這樣的修正還算合理，尤其最後階段出現噴出式上漲，短線漲幅過大，出現一波較大幅度「清洗」不意外。

從基本面觀察，他認為，今年全球地緣政治風險已從區域衝突擴大至各國內政挑戰，不確定性持續升高；加上美國期中選舉前可能出現政策變數，以及新任聯準會主席立場偏鷹或鴿仍難判斷，皆為推動金價的重要因素。技術面來看，金價自去年十月起漲至今年一月高點，若回檔幅度達五、六成皆屬合理區間，但後續恐需一段時間的整理。

楊天立指出，多數國際機構去年第四季預估的「今年高點」都已在一月提前達陣，近期多家外資機構將高價預測上修至六千美元以上，甚至上看六六〇〇美元；目前金價已進入「不封頂」的情況，高度受地緣政治與政策變化主導。

他提醒，今年市場大幅波動將成常態，不確定主軸自去年延續至今年，且在美國期中選舉前可能進一步放大，投資人須特別留意波動風險。他也澄清，台銀黃金與白銀庫存皆相當充足，並無供給緊縮或市場傳言的斷貨情況。

