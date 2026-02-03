風險修正 金銀再現雙位數跌幅

週一黃金和白銀延續上週五跌勢，金價一度再跌10％，銀價則暴跌16％。（彭博資料照）

週一金價、銀價續跌10％、16％ 美元上揚

亞股創近10月最大兩日跌幅

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普上週五提名前聯準會（Fed）理事華許出任下任Fed主席後，因市場預期他將維持鷹派立場，有助於穩住美元，導致貴金屬和全球股市慘跌，週一黃金和白銀與亞洲股市延續上週五跌勢，金價一度再跌十％，銀價則暴跌十六％；亞股更出現去年四月初以來最大的兩日跌幅，美元則延續上週五升勢。不過，週一歐股已經止跌走高，美股開盤漲跌互見。



分析師認為，貴金屬市場這波震盪屬於風險修正；Global X Management投資策略師Billy Leung表示：「投資人的情緒轉向防禦，但這主要是縮減曝險部位，而不是恐慌。總體情緒偏弱。」

在一月創下近五六〇〇美元的天價後，上週五金價下跌九％，創下十幾年來單日最大跌幅，週一曾再跌十％至每英兩約四四〇〇美元。銀價上週五暴跌二十六％，週一曾再跌十六％。比特幣盤中曾跌破七．五萬美元。

亞股在科技股帶頭下，出現去年四月初以來最大的兩日跌幅，因市場擔心在人工智慧（AI）領域的鉅額投資，科技股估值恐過高，MSCI亞洲科技股指數出現去年十一月以來單日最大跌幅。彭博美元指數上漲〇．二％。

KCM Trade首席市場分析師華特爾（Tim Waterer）表示：「交易員被上週五貴金屬市場的劇烈動盪嚇到了。隨著保證金上調，貴金屬被迫平倉，引發其他資產的連環拋售。因此，黃金和白銀下跌，實際上正在對整個市場產生骨牌效應。」

隨著各國央行增持黃金做為美元的替代品，金價漲勢已持續多年，而去年西方投資人湧入所謂「貨幣貶值交易」，金價的上漲速度更是加快。

不過，近幾週由於個別投資人到涉足大宗商品的大型股票基金等中國投資人大量買入，從金銀到銅等金屬價格屢創新高，在價格飆升的同時，趨勢追蹤型大宗商品交易顧問也蜂擁而至，進一步推高價格，但一切都在上週五「戲劇性反轉」。在此之前，許多分析師已警告，貴金屬市場已經漲過頭，在歷經數週的持續上漲後，回調在所難免。

