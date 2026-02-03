財經青紅燈》林伯豐應該問問許逸德

台美關稅敲定。多個產業公會都對政府談判的結果表示滿意，唯獨「三三會」表示「中小企業、農業」受害，要政府減稅。（取自美商務部長盧特尼克X）

■陳永吉

台美對等關稅日前談出結果，降至15%且不疊加，多個產業公會包括電電公會、機械公會、工具機公會、鋼鐵公會、紡織業拓展會、藥師公會全國聯合會等，都對政府談判的結果表示滿意，唯獨「三三會」表示「中小企業、農業」受害，要政府減稅。

現在三三會理事長是台玻（1802）董事長林伯豐，他上週說2500億美元規模對美投資，會造成國內產業空洞化，2500億美元信保也可能拖垮我國財政，他之前還說企業應該多元布局，不要依賴單一市場；但台玻才是把整個集團全壓在中國一個市場，從台灣匯往中國346億元，在中國市場內捲下，已連賠兩年，轉投資的中國子公司合計帳面價值已蒸發70億元。

請繼續往下閱讀...

副理事長台聚（1304）集團董事長吳亦圭上週也說，希望政府針對受關稅影響的傳統產業，提供賦稅減免、轉型補助及技術升級資金；不過吳亦圭希望政府做的事，其實政府已經做很久了，還是因為台聚集團投資中國古雷石化，導致連4年轉投資中國大虧、無暇關心國內事務所致。

而三三會另設有三三青年會，現在由華城電機（1519）總經理許逸德出任會長，華城一年外銷金額100多億元，主要外銷美國，他日前才受訪表示，今年關稅影響將「告一段落」，2027年起新接訂單關稅因素淡化，有台美關稅信保額度加持，可成為華城擴展外銷業務的靠山，華城感謝相關政策。

把事業重心放在中國的三三會理事長跟副理事長，應該要問問許逸德，台美關稅結果對企業到底是好是壞，否則理事長跟副理事長是該會門面，發言代表該會立場，試問，多數會員同意這兩位的發言嗎？

台灣關稅談的怎樣，韓國是最好的對照組，韓國內部希望韓國政府比照辦理，就連近期來台的輝達執行長黃仁勳也盛讚台美關稅談判結果，彰顯台灣對美國的戰略價值；國內這些產業協會若只會扯後腿，不如早早改選，既然下一代比兩位老人更接地氣，誠如三三會的宗旨是「培養新一代年輕企業家」，兩位老人是時候該交棒了！

