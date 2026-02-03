盤勢分析》短線動能轉弱 台股整理時間恐拉長

法人表示，但從亞股表現比較，台股已經充分展現韌性，今年以來漲幅是亞股第二。（記者王孟倫攝）

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會主席，引發市場擔憂其鷹派作風，美元指數強彈，白銀上週五出現歷史級重挫，黃金、比特幣暴跌，市場恐慌情緒大增，加上台股封關進入倒數，丙種資金退場，盤面強勢的記憶體族群因外傳中國長江存儲新產能提早在今年下半年開出引發殺盤，淪為重災區，多檔個股被摜至跌停，台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等大型電子權值股承壓，加權指數一度狂瀉逾700點回測月線，終場下跌439.72點，收在3萬1624.03點，摜破3萬2000點大關並失守10日線，成交量縮減至7714億元。

統一證券指出，台股短線技術指標已現疲態，KD指標與RSI指標同步在高檔交叉向下，顯示短線動能轉弱；MACD紅柱體也顯著縮小，多方攻擊力道暫時受阻，漲多正乖離過大後的技術性修正，伴隨天量下殺，意味著短線套牢壓力沈重，整理時間恐將拉長。

群益期貨分析，受上週五美股四大指數齊跌拖累，台股延續跌勢摜破3萬2000點，終場台股收在月線附近位置，目前在農曆封關準備倒數下，短線台股將隨量能縮減呈現震盪整理。

三大法人昨合計賣超約535.3億元，其中外資大賣481.1億元、投信買超50.8億元、自營商賣超104.9億元；外資台指期淨空單昨大減4997口，累積外資台指期淨空單降至2.76萬口。（記者卓怡君）

