3.5萬輛元月新車領牌數 低於預期

1月新車領牌數出爐，因美國進口車關稅政策尚未明朗，消費者觀望情緒升溫，使得好不容易有起色的汽車銷售動能受影響。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕今年一月台灣新車領牌數出爐，受到美國進口車關稅政策尚未明朗、消費者觀望情緒升溫，使得好不容易有起色的汽車銷售動能略受影響，最終一月全台新車領牌數為3萬5073輛，與去年同期持平，低於市場預期。

進口車受到美製進口車關稅議題影響，導致想買進口車的消費者決策遞延，買氣受到的影響程度高於國產車，一月進口車領牌數1萬4561輛，年減12.2%，市占率縮水至41.5%，其中豪華車領牌數僅7234輛，年減26.1%。

和泰汽車 市占仍居龍頭

車市龍頭和泰汽車（2207）代理的TOYOTA和Lexus，一月領牌數1萬4787輛，年減9.6%，市占率42.2%，創歷年同期次高。

中華汽車（2204）旗下MITSUBISHI+CMC+MG三品牌領牌數4507輛，較去年同期大增34.5%，市占率12.9%；三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車領牌數達1645輛，也較去年同期大增32.6%，市占率4.7%；裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI雙品牌領牌數1156輛，年減2.8%、市占率3.3%。

台灣本田（HONDA）領牌數2583輛，年增90.2%，市占率7.4%；福特六和受惠於TERRITORY中型休旅車領牌數達1333輛，一月總領牌數達1761輛，年增115%，市占率5%，衝上久違的第5名。

豪華進口車受到美製進口車關稅不明影響尤其嚴重，LEXUS一月領牌數為3173輛，年減11.6%，但市占率飆到占豪華進口車的43.9%，坐穩第一。

賓士較去年同期幾腰斬

M.Benz領牌數僅1537輛，年減49%，較去年同期幾乎腰斬，在豪華進口車市占率為21.7%；BMW領牌數1215輛，年減10.5%，在豪華進口車市占率為16.8%。

車商表示，2月因農曆年假及228連假導致工作天數減少影響，總市場預估領牌數會縮水至2萬6000輛，年減6%。

