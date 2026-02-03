中鋼3月盤價 全面調漲500元

中鋼強調，隨全球鋼市朝正向發展，終端需求逐步釋出，價量結構明顯改善。（資料照）

國際鋼市行情回暖 終端需求逐步釋出

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）昨日公告3月盤價，包括熱軋鋼板、鋼捲、冷軋鋼捲、鍍鋅鋼捲及電磁鋼捲等主要產品，每公噸全面調漲500元。中鋼指出，此次調整價格主要反映國際鋼市行情回暖、煉鋼原料成本持續走揚，以及下游需求逐步釋出，供應鏈回補庫存動能升溫。

製造業需求有撐 補庫存

中鋼表示，從全球景氣來看，國際貨幣基金（IMF）對於今年國際經濟成長率預測由3.1%上修至3.3%，製造業需求有撐，有利啟動補庫存循環，對鋼市正向。在內需方面，台灣民間消費量能穩步向上，又逢台美關稅談判結果優於預期，出口貿易動能可望延續，整體經濟呈現溫和擴張態勢。

談到鋼鐵市場，中鋼指出，近期國際原料行情持續攀升，鐵礦砂價格維持在每公噸100至105美元（約新台幣3149至3306元）水準，冶金煤價格則突破每公噸250美元（約新台幣7873元），推升鋼鐵生產成本。成品鋼價方面，美國熱軋鋼行情延續去年第四季以來的漲勢，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）新制上路，也帶動當地鋼市行情回升。

中國方面，當地去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善，主要鋼廠包括寶武、鞍本等，3月板材價格每公噸同步調漲100人民幣（約新台幣441元），亞洲鋼廠出口報價亦呈現穩步上揚，顯示國際鋼市自谷底回升的態勢逐步確立。

中鋼強調，隨著全球鋼市正向發展，終端需求逐步釋出，價量結構確實明顯改善，下游也陸續展開庫存回補。為順應國際行情走勢，並反映煉鋼成本上漲壓力，公司決議3月份月盤產品全面調漲，並依個別產業需求實施多元配套方案，持續強化用鋼產業接單競爭力，期與下游客戶共同把握需求復甦商機。

