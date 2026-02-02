中國高端消費年跌5％ 富豪信心連4降

中國富豪對未來2年的經濟信心指數跌至5.4，連續4年下滑。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，胡潤研究院最新報告顯示，由於宏觀經濟不確定性，中國富豪對未來兩年的經濟信心指數連續四年下滑，跌至二〇一二年以來最低，促使他們對支出和投資決定更加謹慎。

根據胡潤研究院公布報告，對於未來兩年經濟，中國富豪的信心指數跌至五．四，連續四年下降；僅二十六％富豪對經濟「充滿信心」，較二〇二二年前次調查的五十八％直接腰斬。

相較之下，中國富豪對經濟的信心指數在二〇一八年美中貿易戰期間還有六．六，在COVID-19疫情期間更維持在六．七至七．二，並在二〇二二年達到七．二的峰值。

報告顯示，二〇二五年中國高端消費市場規模達一．五六兆人民幣，較二〇二四年下降五％，全球地緣政治局勢不確定和富豪消費心態的轉變，給傳統奢侈品行業帶來新一輪考驗。報告指出，中國富豪家庭未來一年物質消費平均將減少超過十％或二十四．二萬元人民幣（約一〇九．五萬台幣）。

胡潤集團董事長胡潤（Rupert Hoogewerf）表示，中國富豪對投資與出國規劃日趨謹慎。未來一年富豪最傾向增持的資產是黃金和美股、港股等境外投資，而考慮減持最多的是房地產、藝術品和收藏品；此外，他們在留學和移居的意願也下降。

胡潤研究院此次共調查四七〇名資產超過一千萬元人民幣的中國富豪，其中資產在一億元人民幣以上有七十人。

