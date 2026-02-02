金控海外曝險 美續居冠 對中創低

美國仍是金控海外曝險第一大國，占整體曝險35.27％。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金控海外曝險，美中兩樣情！根據金管會統計，去年第四季金控集團海外曝險金額為二十九兆七二九五億元，逼近三十兆元大關，創下史上最高，季增四．七％。其中，美國仍是金控海外曝險第一大國，達十兆四八四八億元、占整體曝險三十五．二七％，即金控逾三分之一曝險集中在美國；對中國曝險則為一兆九八六四億元、占比僅六．六八％，創歷年最低紀錄。

「曝險」是指「放款淨額」、「投資淨額」及「同業拆存」等三項業務，金管會自二〇一五年第二季起公布國內及海外曝險統計；金控集團旗下涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司。根據金管會統計，從金控曝險「國別」來看，自統計以來、長達四十三季，都由美國穩居海外曝險第一大國，且在全球市場遙遙領先，對美國曝險金額超過十兆元，季增五．三四％，占整體海外曝險約三十五．二七％。

請繼續往下閱讀...

另，金控集團對中國曝險一兆九八六四億元、占比六．六八％，雖然中國仍位居第二大曝險國，但曝險金額及比重均節節下滑，顯示中國市場風險居高不下，金控集團為了控制風險，持續降低對中國曝險。

其它國家與地區方面，金控海外曝險金額排名從第三名到第十名，依序為法國、澳洲、英國、日本、韓國、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國；其中，澳洲排名從第五上升至第四，英國則下降一名。

對於金控集團海外曝險，金管會表示，監理機關一直緊盯注意各項風險變化，相關金融業者或銀行也有專責單位控管，目前金控集團的風險仍屬可控範圍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法