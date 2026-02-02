AI續旺 今年對美出超估破2千億美元

近10年台灣對美國出口及出超統計

科技大廠新建資料中心需求帶動 伺服器都要從台灣出口

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台美達成貿易協議，將對美投資二五〇〇億美元，遭在野人士質疑「掏空台灣」。不過，財政部統計，二〇二五年台灣對美國出口高達一九八二．七億美元、年增七成八，對美國出超一五〇一．二億美元、年增一．三二倍；財經官員表示，AI需求超乎預期，預料今年對美出超將超過二千億美元，「這幾年台灣經濟很好，重點不是對外投資多少，而是在台灣投資多少」。

根據美國官方資料，二〇二四年美國對台灣入超七三九億美元，台灣為美國第七大入超國；而二〇二五年前十月，美對台入超已逾一一〇〇億美元，台灣超過德國、愛爾蘭，成為美國第五大入超國。官員指出，最近微軟宣布在美增建十五座資料中心，谷歌、蘋果、Meta等也要在美建資料中心，AI伺服器等都要從台灣出口，預估今年對美出超將超過二千億美元，可能超過越南，且若依此趨勢發展，未來甚至可能超越中國成為美國第一大入超國。

全球布局 台灣仍是先進生產基地

官員說明，科技大廠對美、日等投資，與當年台廠到中國投資不同，當時台廠西進後在台投資很少，還因中國產能過剩而把台灣的廠關掉，造成「產業空洞化」。官員強調，重點不是有沒有對外投資，而是有沒有在台投資，台積電將在台陸續建置十四座二奈米以下晶圓廠，目前二奈米以下只在台生產，美光科技等大廠也加碼在台投資；何況，台積電在美沒有CoWoS廠，在美生產晶片運回台灣封裝測試及組裝後，價格翻了數十倍，因此儘管在美生產增加，自美進口也增加，但對美出口增加更多。

業界人士則表示，台灣對美出超膨脹這麼多，「一則以喜、一則以憂」，如果川普政府認為是「雙贏」就沒問題，但如果美方提出很多條件，台灣就會有壓力。為避免此情況，台積電或可思考先蓋CoWoS廠，在美生產的晶片就地封裝，南韓HBM也運到美國組裝，可以縮小台美貿易逆差，且韓對美出超會增加、台對韓入超則減少；而此舉對台灣經濟影響有限，因為不是只有美國在蓋資料中心，各國都在蓋，且台積電二奈米以下都在台生產，台灣還是最主要的生產基地。

