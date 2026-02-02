〈財經週報-本週熱點〉外匯存底 有機會挑戰歷史新高

美元指數一度跌至近4年低點，在匯率因素有利情況下，1月底外匯存底有機會續創新高。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

台灣本週將公布三項關鍵經濟數據，備受市場關注。中央銀行將發布1月底外匯存底數據，有機會再創歷史新高；中華經濟研究院將公布1月製造業採購經理人指數（PMI），在AI應用需求持續暢旺帶動下，將連4個月呈現擴張；行政院主計總處則將公布1月消費者物價指數（CPI），可望連續第9個月低於2%的警戒水準。

央行資料顯示，去年12月我國外匯存底月增27.62億美元，達6,025.5億美元，改寫歷史新高。主因在於聯準會降息、美元指數下跌1.14%，英鎊、歐元等非美貨幣大幅升值，使央行持有的外幣資產折算美元後增加，加上外匯存底投資收益挹注所致。

今年1月因格陵蘭風波、美歐關係一度緊張，加上市場對聯準會（Fed）獨立性疑慮升溫，美元遭到拋售，美元指數一度跌至近4年低點。研判在匯率因素有利情況下，1月底外匯存底有機會續創新高。

另，中經院即將公布1月PMI。去年12月PMI升至55.3，連續3個月站上50榮枯線，為2024年6月以來最快擴張速度。中經院指出，除新增訂單與生產指數擴張加快，製造業未來展望指數也轉為擴張，為去年4月對等關稅措施公布以來首見。12月非製造業採購經理人指數（NMI）雖小幅回落至54.6，但已連續10個月維持在擴張區間，整體景氣仍偏向樂觀。

主計總處則將發布1月通膨數據。去年12月受蔬菜與油料費下跌影響，CPI年增率降至1.31%，連續8個月低於2%。主計總處表示，天候良好帶動蔬菜供給增加，加上國際油價走低使油料費回落，且房租漲幅創2年半新低，均有助於壓抑物價漲勢。全年CPI年增率為1.66%，創近5年新低，也是近4年來首度低於2%通膨警戒線，顯示國內物價穩定。

